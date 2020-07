Mann bietet Jugendlichen in Nauen Drogen an

Nauen

Ein 34-Jähriger aus Nauen rief am Freitagnachmittag die Polizei, da er gegen seinen Willen festgehalten werde. Den eintreffenden Beamten gegenüber gab der Mann an, dass er außerdem von einem Jugendlichen geschlagen wurde und dies anzeigen möchte. Bei den ersten Ermittlungen vor Ort stellte sich schließlich heraus, dass der 34-Jährige offenbar zuvor einer Gruppe Jugendlicher wiederholt Betäubungsmittel angeboten hatte, was diese jedoch ablehnten. Als die Jugendlichen die Polizei über den Vorfall informieren wollten, habe der Tatverdächtige flüchten wollen. Daraufhin soll es zu einem Handgemenge gekommen sein, bei dem ein Jugendlicher dem 34-Jährigen einen Schlag versetzte. Festgehalten hätten sie den Mann aber nicht.

Der 34-Jährige wurde in Gewahrsam genommen

Die Polizisten durchsuchten den 34-Jährigen und konnten verschiedene Betäubungsmittel in nicht geringer Menge sicherstellen. Außerdem ergab ein vor Ort durchgeführter Schnelltest, dass der Mann offenbar selbst Drogen konsumiert hatte. Er wurde vorläufig festgenommen. Es wurde eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den 34-Jährigen sowie eine Anzeige wegen Körperverletzung gegen den Jugendlichen aufgenommen. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der 34-Jährige am Samstag aus dem Gewahrsam entlassen.

Von MAZ