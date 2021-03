Nauen

Ein 32 Jahre alter Mann hat am Samstag um 20.25 Uhr in der Goethestraße in Nauen einen Passanten angegriffen und so schwer verletzt, dass dieser zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus kam. Ein Zeuge griff ein und ging anschließend mit dem 40-jährigen Opfer zur Polizei.

Die Polizisten riefen umgehend den Rettungsdienst. Der Angegriffene kam in eine Klinik. Am Tatort trafen die Beamten noch den Angreifer an. Ein Test zeigte eine Alkoholisierung von 1,6 Promille. Gegen den Mann laufen nun Ermittlungen wegen Körperverletzung.

Von MAZonline