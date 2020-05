Manöverschäden an der B 5 werden repariert

Nauen

Jahrelang war gestritten worden, nun geht es also los: Zwischen dem 25. bis 31. Mai erfolgen auf der B 5 durch das Land Brandenburg die Instandsetzungsarbeiten der Straßenschäden, die in den Jahren 2014 und 2015 durch Panzerfahrzeuge verursacht worden sind. Dadurch kann es auf der B 5 zu Verkehrsbeeinträchtigungen in den Nauener Ortsteilen Lietzow, Berge und Ribbeck kommen. Darüber informiert die Stadtverwaltung Nauen.

Während eines Manövers der Bundeswehr hatten damals umfangreiche Militärverbände das Havelland passiert. Dabei waren in mehreren Orten die erst gerade fertiggestellten Straßen beschädigt worden.

