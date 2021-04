Markee

Ihre Durchfahrtsstraße ist für die Markeer ein ständiges Ärgernis. Wenn die schweren Lkws tagtäglich dort entlangfahren, werden sie immer wieder daran erinnert, wie schlecht der Fahrbahnzustand wirklich ist. In den Schränken wackeln die Gläser und klirren die Tassen. An manchen Häusern entstehen durch die ständigen Erschütterungen Risse.

Kein Wunder also, dass die L 86 durch Markee und Markau den Titel „Schlechteste Straße im Osthavelland“ errungen hat – gewählt vor Kurzem von den MAZ-Lesern. Zur Titel-Verleihung durch die MAZ-Lokalredaktion „Der Havelländer“ haben die Dorfbewohner schnell einen Autokorso auf die Beine beziehungsweise Räder gestellt und machten laut hupend auf den katastrophalen Zustand aufmerksam.

Seit 2006 vertröstet

Doch dabei wollen es die Markeer nicht bewenden lassen. So war die Ortsdurchfahrt Thema in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirates. Dort ist man der Meinung, dass ein Ausbau der Straße unbedingt erforderlich ist. „Der Landesbetrieb Straßenwesen vertröstet uns aber schon seit 2006 immer wieder“, sagt Ortsvorsteher Ralph Bluhm (LWN).

Er schlug vor, dass auf der L 86 im Dorf nicht nur für Lkws 30 km/h gelten sollte, sondern für alle Fahrzeuge. Dazu müsste ein entsprechender Antrag an die Straßenverkehrsbehörde gestellt werden. In einem zweiten Schritt könnte man dann mit dem Landesbetrieb Straßenwesen ins Gespräch kommen, um zu erfahren, wie es weitergehen könnte mit einem Ausbau der Straße.

Schild wurde abgebaut

Zumindest in einem Falle habe die Behörde schnell reagiert, hieß es sarkastisch im Ortsbeirat – nämlich als sie anordnete, dass das von der MAZ übergebene Schild „Schlechteste Straße“ vom Fahrbahnrand zu entfernen ist. Jetzt befindet es sich auf einem Privatgrundstück neben der Straße.

Thomas Große Rüschkampf (CDU) vom Ortsbeirat fand die Idee mit der Titelverleihung und dem Korso gut, um so den politischen Druck zu erhöhen. „Wir sollten jetzt den Schwung ausnutzen und auch die Landesregierung und die Abgeordneten ansprechen. Andere Möglichkeiten sehe ich nicht“, meinte er.

Straße im Grünen Netz

„Vor zehn Jahren wurde uns schon gesagt, dass kein Geld da ist“, sagte Bluhm. Für ihn ist es angesichts der Verkehrsbelastung nicht nachvollziehbar, warum die Straße in das so genannte Grüne Netz und damit als nachrangig eingeordnet worden ist. Er verwies auf die Verkehrsprognose und auf eine von der Stadt Nauen 2017 veranlasste Verkehrszählung durch ein Fachbüro.

So geht die Prognose des Landes für 2030 von 2000 Fahrzeugen am Tag aus. Die Verkehrszählung habe jedoch schon 2017 an einem Wochentag im Juni 2046 Fahrzeuge ergeben. „Und danach ist Hermes erst so richtig in Gang gekommen“, sagte er.

Es sollte nachgesteuert werden

„Deshalb muss hier in den Planungszahlen nachgesteuert werden. Und wir müssen auf den gestiegenen Wirtschaftsverkehr hinweisen.“An übergeordneter Stelle gehe man anscheinend von falschen Planungsgrundlagen aus. „Offenbar weiß man da nicht so richtig Bescheid, was durch unseren Ort fährt“, meinte Bluhm.

2011 wurde seitens des Landes die gegenüber anderen Landesstraßen geringe Verkehrsbelastung als einer der Gründe genannt, warum die L 86 nicht in das aktuelle Bauprogramm des Landes aufgenommen worden war. Ein weiterer Grund war, dass die Straße keine außerordentlich hohe Priorität etwa für die Erschließung zentraler Orte aufweise.

Status der Straße soll sich ändern

Deshalb müsse man am Status der Straße etwas ändern, schlug Bluhm vor. Ansonsten werde man beim Straßenbau immer ganz hinten stehen. Die Markeer wollen jetzt ein Schreiben an das brandenburgische Infrastrukturministerium schicken, mit dem auf den schlechten Zustand der Straße und auf die Notwendigkeit eines Ausbaus aufmerksam gemacht werden soll. Außerdem ist geplant, öffentlichkeitswirksame Maßnahmen zu organisieren. Und es sollen auch Landtagsabgeordnete um Hilfe gebeten werden.

Im Gespräch waren im Ortsbeirat aber auch noch andere Varianten für eine Übergangszeit bis zum Ausbau. Eine schlug Anwohnerin Kathleen Motzek vor: „Ich spreche für Leute, die direkt an der Markeer Hauptstraße wohnen. Ich bin dafür, dass sie für Lkws über 7,5 Tonnen gesperrt wird. Die Straße ist für eine solche Belastung nicht ausgelegt, aber der Lkw-Verkehr nimmt immer mehr zu.“

Landesbetrieb kann keine Hoffnung machen

Für Bewohner von Markee sollte es dann Ausnahmegenehmigungen geben. Aber auch ein Erschütterungsgutachten hält sie für sinnvoll. Dass man einen Antrag stellt, damit auf der L 86 für alle Fahrzeuge 30 km/h gelten, wurde im Ortsbeirat nicht befürwortet.

Große Hoffnungen auf eine schnelle Lösung kann Frank Schmidt vom Landesbetrieb Straßenwesen den Markeern nicht machen: „In den nächsten zwei Jahren ist nicht damit zu rechnen, weil es noch viele Ortsdurchfahrten gibt, die genauso schlimm sind oder noch schlimmer – beispielsweise in Wachow.“ Der Zustand in Markee sei bekannt, aber es stünden eben nur begrenzte Haushaltsmittel zur Verfügung. Er könne nicht sagen, wann es mit der L 86 losgehen kann.

Von Andreas Kaatz