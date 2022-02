Markee

Mit einer guten Nachricht kamen Landrat Roger Lewandowski (CDU) und seine Stellvertreterin Elke Nermerich (SPD) in die Havellandschule nach Markee. Sie konnten mitteilen, dass die Weichen für einen neuen Erweiterungsbau an der Schule mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ in Markee gestellt worden sind.

Denn die Einrichtung platzt aus allen Nähten. Um den dringendsten Raumbedarf zu decken, wurden erst vor wenigen Wochen Container mit vier Räumen aufgestellt. Diese dienen nun als Übergangslösung, bis der Neubau steht.

Schülerzahl hat zugenommen

„Die letzten fünf Jahre haben wir ein Viertel mehr an Schüler zu verzeichnen gehabt. Wir als Schulverwaltung sehen die Tendenz, dass die Schülerzahlen künftig noch steigen werden. Und darum haben wir vor geraumer Zeit gesagt, wir müssen hier erweitern“, begründete Elke Nermerich den Vorstoß. Und so wird der Kreistag in seiner nächsten Sitzung über einen Erbbaurechtsvertrag zu einem benachbarten rund 3300 Quadratmeter großen Grundstück befinden, das für den Neubau mit verwendet werden soll.

Wenn der Neubau steht, dann kommen die Container wieder weg. Dann steht auch wieder der Bolzplatz zur Verfügung. Quelle: Andreas Kaatz

Geplant ist, dass das neue Gebäude bis Ende 2024 stehen soll, Baubeginn könnte Anfang 2023 sein. Für die Realisierung wurde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Eventuell werden das neue Haus und das Bestandsgebäude mit einem so genannten Verbinder verknüpft. „Die Grundvoraussetzungen sind geschaffen, in der mittelfristigen Haushaltsplanung haben wir 5,5 Millionen Euro eingestellt. Wir hoffen, dass es angesichts der Baupreise ausreichen wird“, sagt die Beigeordnete.

Container sorgen für etwas Entspannung

Schulleiter Martin Jakob freute sich über die guten Nachrichten vom Landkreis als Träger der Einrichtung: „Wir sind froh, dass sich die Situation in Zukunft verbessern wird.“ In einem ersten Schritt werden bereits die Container für ein wenig Entspannung sorgen, die die Schüler und Lehrer in den nächsten Wochen in Besitz nehmen wollen.

Wie Anika Kultscher, Mitglied des Lehrerrates sagt, werden drei Klassen dort einziehen. „Dadurch schaffen wir Entlastung, weil wir derzeit zwei Klassen auf engstem Raum haben. Außerdem hat die Schulsozialarbeiterin keinen Platz, um Schüler zu empfangen und um adäquat mit ihnen arbeiten zu können“, sagt sie. Die freigezogenen Bereiche würden dann umgenutzt.

Kein extra Raum für Therapie

Sie bedauert, dass es momentan an Rückzugsmöglichkeiten für die Schüler fehlt, einen extra Raum für Therapie sucht man vergebens. Für diesen Zweck müssen notgedrungen das Computerkabinett oder die Bibliothek genutzt werden. Die individuelle Förderung der Schüler ist somit nur unter erschwerten Bedingungen möglich. Anika Kultscher kann es deshalb kaum erwarten, dass der Neubau steht.

Wegen des Platzmangels mussten bereits der Kunstraum und auch das frühere Lehrerzimmer für andere Zwecke umgenutzt werden. „Wir freuen uns, dass die Fachräume nach 2024 wieder zur Verfügung stehen, um den Schülern ein adäquates Bildungsangebot zur Verfügung stellen zu können“, blickte Schulleiter Jakob voraus. So müssten sich im Neubau auch Rückzugs- und Förderräume, Therapie- und Besprechungsräume wiederfinden.

Von der Nachricht positiv überrascht

Auf den Erweiterungsbau freut sich auch Gesamtelternsprecherin Mandy Gericke. „Wir sind begeistert, mit einer solchen Nachricht hätten wir nicht gerechnet.“ Erst einmal ist sie froh, dass es die Container gibt, auch wenn man dadurch zwischenzeitlich auf den Bolzplatz verzichten muss.

Es ist nicht der erste Erweiterungsbau, der auf dem Gelände der Förderschule in Markee entstehen wird. Schon 2015/16 wurde angebaut. Damals hatte die Einrichtung 60 Schüler und man plante mit bis zu neun Klassen. Heute sind es 92 Schüler in zwölf Klassen. Und ein Ende ist noch nicht in Sicht. „Wir gehen von einer weiteren Entwicklung der Schülerzahl deutlich über 100 aus“, sagt Martin Jakob. Gut die Hälfte der Schüler ist derzeit in der Primarstufe, jeweils ein Viertel wird in der Sekundarstufe und der Berufsvorbereitung unterrichtet.

Landkreis hat um die Förderschulen gekämpft

Roger Lewandowski sieht sich darin bestätigt, dass der Landkreis in der Vergangenheit immer an den Förderschulen festgehalten hat. „Als damals von der Landesebene das Thema Inklusion aufkam, waren wir als Landkreis ein Stück weit exotisch. Wir waren einer der wenigen Landkreise, die von Anfang an gesagt haben: Solange personell, räumlich und finanziell nicht die Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden, werden wir uns von unseren Förderschulen nicht verabschieden. Wir haben um unsere Förderschulen gekämpft“, sagte er.

Und man habe weiter in diese Einrichtungen investiert, obwohl die Tendenz von Landesseite genau in die andere Richtung gegangen sei. Ausdruck dessen war in Markee der erste Anbau.

Eltern sollen entscheiden können

Letztlich will man den Eltern die Möglichkeit geben, selbst zu entscheiden, wo ihr Kind am besten versorgt ist, so Lewandowski. Verärgert zeigte er sich aber darüber, dass sonderpädagogisches Personal aus den Förderschulen abgezogen und an die anderen Schulen gegeben worden ist.

„Dadurch hatten wir den Eindruck, dass die Förderschulen ausgetrocknet werden sollten, obwohl der Bedarf da war. Dagegen haben wir uns immer gewehrt“, so der Landrat. Sein Fazit: „Unsere Förderschulen sind in einem guten Zustand und auch der Kreistag war immer der Meinung, dass wir sie erhalten.“

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Schulen hätten einen guten Ruf, und die Nachfrage der Eltern – nicht nur aus dem Landkreis Havelland – bestätige dies auch. „Es gibt dort eine viel individuellere Förderung, weil ganz anders auf die Schüler eingegangen werden kann – auch wegen der deutlich kleineren Klassen mit im Schnitt sechs Schülern“, sagt der Landrat.

Von Andreas Kaatz