Organisten haben die Orgel in der Dorfkirche in Markau schon seit geraumer Zeit weitestgehend gemieden. Und das hatte seinen Grund: Das Instrument war nämlich sehr schwer zu spielen und der Klang ließ auch zu wünschen übrig. Die Holzwürmer haben ganze Arbeit geleistet und in den Pfeifen und Windladen ihre Spuren hinterlassen. Mechanikteile sind verrostet oder auch gebrochen. Ventilfedern mussten schon verstärkt werden.

„Die Orgel konnte man wirklich nur mit großer Anstrengung spielen, es war ein schwerer Tastendruck nötig“, sagt Orgelbaumeister Markus Roth. Er kümmert sich derzeit darum, dass sich dieser Zustand wieder ändert. Von der evangelischen Kirchengemeinde hat er den Auftrag, das Instrument des Niemegker Orgelbauers Wilhelm Baer zumindest wieder spielbar zu machen. Eine grundhafte Sanierung ist indes noch nicht möglich, dafür fehlt das Geld.

Pfeifen wurden ausgebaut

Bereits 2019 ging es mit der Bestandsaufnahme los, unter anderem wurden die Pfeifen ausgebaut und gereinigt. „Das Pfeifenwerk ist sehr wurmgeschädigt. An einigen Pfeifen müssen Notreparaturen vorgenommen werden“, sagt Roth. Doch die Insekten werden dem Instrument zumindest vorerst keinen weiteren Schaden zufügen können.

Denn im September vergangenen Jahres hatte die Kirchengemeinde nicht nur das Gotteshaus in Markee, sondern auch die Kirche in Markau begasen lassen. Nicht speziell deshalb, weil die Orgelarbeiten liefen. „Aber das haben wir natürlich sehr begrüßt. Denn wenn man Sanierungsarbeiten durchführen will, dann ist es ein wichtiger Schritt, dass der Wurm raus ist.“

Originalteile vorhanden

Markus Roth freut sich außerdem, dass in Markau immer noch die originalen Prospektpfeifen aus Metall von 1859 vorhanden sind. In anderen Kirchen war man nämlich dem Aufruf im Ersten Weltkrieg gefolgt und hatte die Pfeifen zu Kriegszwecken abgegeben. In Markau jedoch tat man dies nicht. „Dadurch ist es einer der wenigen Standorte, wo die Pfeifen noch vorhanden sind“, sagt Roth.

Pfarrer Johannes Neugebauer ist froh, dass an der Orgel jetzt etwas passiert, auch wenn eine Grundsanierung noch nicht möglich ist. „Wenn wir nichts gemacht hätten, dann wären die Folgeschäden später noch größer. Deshalb haben wir uns entschieden, dass die Orgel erst einmal wieder spielbar wird. Und wir hoffen, dass wir hier im Herbst dann eine Veranstaltung im Rahmen des Dorfkirchensommers haben werden“, sagt er.

Hochkarätige Ausstattung

Ach wenn nicht mehr so viele Menschen zu den Gottesdiensten kommen, so liegt ihm viel daran, dass die Kirche erhalten bleibt. „Es ist schon eine besondere Kirche für so ein kleines Dorf. Sie hat eine sehr hochkarätige Ausstattung und steht damit in einer Reihe mit großen Vorbildern“, sagt Neugebauer.

Er wies darauf hin, dass die Kirchengemeinde bereits eine Menge Geld in die beiden Kirchen im Ort gesteckt hat auch weiterhin investieren wird. So habe allein die Begasung der beiden Gotteshäuser rund 30.000 Euro gekostet. Unlängst wurde auch das Dach instand gesetzt, und das war dringend notwendig. „Als ich hierher kam, hatte es stark geregnet und da strömte das Wasser in die Kirche“, erinnert sich der Pfarrer. Große Flecken über der Empore zeugen noch heute davon.

Bürgerverein will sich beteiligen

Finanziell beteiligen an den Sanierungsarbeiten will sich aber auch weiterhin der Markeer Bürgerverein, wie Ortsvorsteher Ralf Bluhm (LWN) sagte. „Nachdem wir die Reparatur der Turmuhr ermöglicht haben, ist noch Geld für den Erhalt der Kirche übrig. Wir überlegen nun, ob wir es für die Reparatur eines Fensters oder für Putzarbeiten ausgeben wollen“, sagte er. Bluhm hofft ebenso wie der Pfarrer, dass die Orgel zum Dorfkirchensommer wieder erklingen kann: „Ziel sollte es sein, dass die Kirche mit ihrer barocken Ausstattung künftig eine Nutzung für festliche Anlässe und Konzerte erfährt.“

Das hofft auch Markus Roth. Ihm liegt sehr daran, dass das Instrument mit seinem gewaltigen Klang wieder das Gotteshaus erfüllt. Er kam 2019 nach Markau und hat das frühere Pfarrhaus neben der Kirche erworben, in dem er seither wohnt. Schon im Alter von sechs Jahren hat der Pfarrerssohn seinen ersten Gottesdienst auf der Orgel gespielt. Später lernte er Tischler und ist seit 1979 Orgelbauer.

Wenn er seine Arbeit in diesem Jahr beendet hat, werden noch nicht sämtliche Klangfarben der Orgel nutzbar sein, wie es 1859 der Fall war, als Baer das Instrument an die Gemeinde übergeben hatte. „Aber man kann schon einen ganz anderen Gottesdienst erleben als mit einer elektronischen Orgel. Ich hoffe, dass es der Anstoß ist, um später noch eine grundhafte Sanierung durchzuführen.“ Aber er weiß natürlich auch, dass das Geld derzeit knapp ist.

Von Andreas Kaatz