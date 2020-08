Markee

Mit geräuchertem Bio-Lachs fängt man Forelle. Harry Klemm schwört auf seinen Köder von Aldi. Dreimal die Woche fährt der passionierte Petrijünger aus Strausberg die 100 Kilometer, um an „Manne’s Angelteich“ im Winkel Markee, einem Ortsteil von Nauen, seinem Hobby nachzugehen. „Hier gibt es den besten Fisch und sauberes Wasser“, sagt Klemm und schmeißt die Rute mit einem Stückchen Lachs am Haken ins Wasser.

Der Traum

Vor knapp 25 Jahren hatte der Spandauer Manfred Sauerbaum den Traum von seinem eigenen Angelteich. „Von der B 5 aus sah ich das ehemalige Speicherbecken“, erzählt Vater Manfred, der das Geschäft vor zwei Jahren seinem Sohn Christopher übergeben hat. Nach mühsamen Aufbaujahren, vielen Widerständen mit langwierigen Prozessen und großen Investitionen sind die Sauerbaums im 23. Betriebsjahr zufrieden, die Mühen des Aufbaus haben sich gelohnt.

Auch zu Corona-Zeiten

„Auch in der Corona-Zeit geht es uns gut, da wir nicht dicht machen mussten“, sagt Christopher Sauerbaum, der fest gestellt hat: „Als die Menschen nichts zu tun hatten, haben sie bei uns die Natur genossen, wir hatten viel Betrieb.“

Das Ordnungsamt Nauen war einmal da, kontrollierte die Abstände der Angler und die gemütliche Gastronomie im alten Pumpenhaus. „Es gab keine Beanstandungen“, erzählt Sohn Sauerbaum, der sich freut, dass sich auch wieder junge Leute für den Angelsport in der Natur interessieren, gerade in diesen Zeiten.

Manfred Sauerbaum (links) und Sohn Christoph. Quelle: Ulrich Hansbuer

400 Kilo Fisch setzen die Sauerbaums wöchentlich in den 28.000 Quadratmeter großen Teich, der eine Tiefe von bis 3,50 Meter hat. Aal, Karpfen, Wels, Forelle und Stör in unterschiedlicher Größe kommen von einem Fischgroßhändler aus Dänemark.

Viele Stammkunden

Sogar aus der Schweiz reisen die Hobby-Angler mittlerweile nach Markee, Autokennzeichen aus Sachsen Thüringen oder Hessen sind auch schon gesichtet worden und zeugen von der Beliebtheit des Angel-Platzes . „Aber die meisten sind aus Berlin und aus der näheren Umgebung“, sagt Christopher Sauerbaum und bringen ihre eignen Angelruten mit.

Die meisten Angler, die es sich rund um den Teich zwischen den Schilfbüschen gemütlich gemacht haben, sind Stammkunden. Einige haben keinen Angelschein, da dieser in Brandenburg nicht erforderlich ist. „Sie müssen aber mit dem Fisch umgehen können“, sagt Vater Sauerbaum, man achte darauf.

Guter Fang am Angelteich. Quelle: Ulrich Hansbuer

Unterstände, Ausnehmplätze rund um den Teich und sauber geschnittene Rasenflächen zeugen von einer gepflegten Anlage, auf der sie ihrem Hobby nachgehen und in freudiger Erregung auf Biss und Fang warten. Vater Sauerbaum bietet sogar Kurse für Kinder an, die die Jüngsten an das Hobby heranführen. Wie nehme ich eine Fisch richtig aus, was habe ich beim angeln zu beachten? Fragen, die der Fischfachwirt gewissenhaft beantwortet.

Noch mehr Ideen

Sohn Christoph will in den nächsten Jahren noch mehr Radtouristen an den Teich locken. „Mit Fahrrad und Zelt und Angelroute bei uns vorbeifahren, Bike & Fish, die Ruhe am Wasser genießen“, sagt Sauerbaum junior wäre doch ein Ausflugsziel für gestresste Großstadt-Berliner. Mit der neuen Räucheranlage kann auch jeder seinen Fisch selbst zubereiten. Wer einfach nur guten Fisch essen möchte, kann dies auch in Mannes Pumpenhaus, der Angelteich-Gastronomie.

Verkaufsstand in Nauen

Vater Manfred holt sich aus dem Teich mit dem Fischnetz Nachschub. Alle zwei Wochen steht er mit seinem Wagen auf dem Frischemarkt am Donnerstag in Nauen und bietet vom selbst geräucherten Fisch bis zu Fischbrötchen Spezialitäten aus seinem Teich an. „Das Geschäft läuft gut“, sagt „Manne“ Sauerbaum, lokaler geräucherter Fisch würde sich gut verkaufen.

Am Angelteich in Markee. Quelle: Ulrich Hansbuer

Der Vorwurf unter Petrijüngern, dass das Angeln an einem Angelteich kein richtiges fischen wäre, lässt der Strausberger Harry Klemm als erfahrener Hobbyangler nicht gelten. Mann müsse hier auch Geduld und Ruhe mitbringen. Und natürlich den richtigen Köder.

