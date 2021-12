Markee: Wie sich graue Wohnblöcke optisch verändern können

Markee

Spazierende Leute, eine Frau mit Hund, Windräder, ein Storch, ein Flugdrachen und ein Mann, der an einer Leiter hängt und abzustürzen droht. Das alles findet man auf der Fassade eines Wohnblocks in der Straße der Neubauten in Markee. Wer auf der Landesstraße 86 von Nauen kommt und durch Markee in Richtung Etzin fährt, kann sich davon ein Bild machen.

Viel Farbe und Kunst auf die grauen Fassaden der vier Wohnblöcke zu bringen, hat sich die Ketziner Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft (GWV) auf die Fahnen geschrieben, die seit 1992 das Quartier verwaltet. Entstanden waren die Blöcke in den 60er-Jahren, als das Dorf Knoblauch bei Ketzin nach einer Havarie im dortigen Untergrundgasspeicher evakuiert werden musste.

Kunstwerke an der Fassade

In den vier Wohnblöcken leben 120 Mietparteien. Im Haus 1, in den Aufgängen a-d, können sich 24 Mietparteien über die neue bunte Fassade, die keine Mieterhöhung zur Folge hat, freuen.

Die Balkone und die Fassade an Block vier werden noch saniert. Quelle: GWV Ketzin

„Wir wollten etwas Besonderes schaffen und haben deshalb die Sprühsinn Benjamin Braune & Lino Meyer GbR aus Kleinmachnow beauftragt, die Kunstwerke an die Wände zu sprühen“, erklärt GWV-Geschäftsführerin Doreen Wagenschütz. Das sei gut gelungen.

Mieterin Adelheit Sommerfeld wohnt seit mehr 20 Jahren im Block 1: „Es ist so schön geworden. Jeder, der hier vorbei kommt oder zu Besuch ist, staunt über die Fassade“, sagt die 69-Jährige. In ihrer Wohnung sind gerade auch die Maler, das Bad wurde bereits saniert. „Es dauert zwar und es ist stressig, wenn die Arbeiten im Gange sind, aber danach zählt das Ergebnis.“

Kunst am Haus. Quelle: GWV Ketzin

Balkone werden angebaut

Bei den Blöcken zwei und drei sollen ab 2022 nach und nach Balkone angebaut werden. Je Block muss die GWV dann 600 000 Euro investieren. Ein Block hat bereits Balkone, allerdings sind die sanierungsbedürftig. Voraussichtlich ab 2024 werde das erfolgen, so Doreen Wagenschütz.

Aus der Sicht des Markeer Ortsvorstehers Ralph Bluhm (LWN) gewinnt der Nauener Ortsteil an Wohnqualität, wenn die Blöcke saniert und farblich aufgewertet werden. „Ich kann es nur begrüßen, zumal auch die Leitungen in den Häusern erneuert wurden und werden, die Balkone gemacht werden sollen.“ Er finde es gut, dass die GWV die Mieter der betroffenen Blöcke rechtzeitig über die anstehenden Arbeiten informiert hat.

Es sieht echt aus. Quelle: GWV Ketzin

Marion Dittrich, Leiterin Hausbewirtschaftung bei der GWV, bestätigt gegenüber der MAZ: „Wir haben im Haus 1 die Stränge im Sanitärbereich erneuert. Zusätzlich gab es eine Elektrosanierung der allgemeinen Leitungen in den Treppenhäusern. Darüber hinaus wurden die Treppenhäuser neu gestrichen. Die anderen Häuser werden sukzessive folgen.“

Standort für Glascontainer gesucht

Einen Kritikpunkt hat der Ortsvorsteher doch: „Der Standort für die Glascontainer in der Straße der Neubauten, unmittelbar an den Wohnblöcken, musste aufgegeben werden, weil es Privatland ist. Leider konnte bisher kein neuer, geeigneter Platz für die Glascontainer gefunden werden, so dass die Mieter der Wohnblöcke nun sehr weit bis zum Neuhofer Landweg in Markee laufen oder fahren müssen, um Flaschen und Gläser einzuwerfen. Vielleicht könnte die GWV dafür eine gute Lösung finden“, hofft Ralph Bluhm.

Doch das scheint schwierig. „Da die Glascontainer von jedermann genutzt werden können, müssen diese auf öffentlichen Flächen stehen. Insofern muss hier die Stadt Nauen eine Fläche zur Verfügung stellen. Unser Grundstück ist ein Privatland“, erklärt Marion Dittrich.

Von Jens Wegener