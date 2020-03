Meger fordert Besonnenheit und Vernunft

Nauen

„ Besonnenheit und Vernunft sind nach wie vor das Gebot der Stunde!“ Mit dieser Forderung wandte sich Nauens Bürgermeister Manuel Meger am Wochenende an die Bürger.

„Ich habe Verständnis für Ihre Sorgen und Nöte, bin mir jedoch sicher, dass WIR aus dieser schwierigen Situation herausfinden werden“, schreibt er. In den letzten Tagen hatte er auf Weisung des Landkreises Allgemeinverfügungen erlassen, die das soziale und kulturelle Leben sowie die Wirtschaft massiv einschränken.

Es geht um Bevölkerungsschutz

„Die Entscheidungen von Bund und Land sind richtig, besonnen und vernünftig. Ich habe Entscheidungen zu treffen, von denen ich vor kurzer Zeit noch dachte, sie niemals treffen zu müssen“, sagt Meger. „Es geht um Bevölkerungsschutz, es geht um Ihre und unsere Gesundheit – es geht gegebenenfalls auch um Leben und Tod.“ Denjenigen, die immer noch der Meinung sind, es wird übertrieben und alles sei nicht so schlimm, empfiehlt er, sich die Bilder aus Italien und Spanien anzuschauen.

„Das müssen WIR hier und jetzt mit aller Kraft verhindern – und wir werden es verhindern, wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen, uns solidarisch gegenüber unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern sowie auch in Dankbarkeit zu denjenigen unter uns zeigen, die in dieser Krise ein unermüdliches Engagement an den Tag legen.“

Erinnern an das Wir-Gefühl

Dieses Land wurde vor 75 Jahren nach dem Kriegsende von Menschen aufgebaut, die ein „Wir-Gefühl“ lebten. Glaube, Mut, Hoffnung und Zuversicht, Zusammenhalt, Nächstenliebe sowie ein hohes Maß an Respekt verhalfen diesen Menschen dazu. „Es ist dieser nun älteren Generation unter uns zu verdanken, dass jeder von uns einen gewissen Wohlstand genießen kann. Nun ist es an uns, Verantwortung, Fürsorge und Dankbarkeit zu zeigen, indem wir gerade diese älteren Menschen und weitere Risikogruppen durch Besonnenheit und Vernunft schützen“, argumentiert Manuel Meger.

Eindringliche Bitte

Deshalb bittet er alle Bürger eindringlich, die Anweisungen der Stadtverwaltung, des Landkreises, des Landes sowie des Bundes zu befolgen, um den Corona-Virus zu stoppen oder zumindest seine Ausbreitung zu verzögern.

„Die nächsten Tage und Wochen werden entscheidend sein. Wenn es uns gelingt, mit diesen Maßnahmen und noch weiteren, die Ausbreitung des Corona Virus zu stoppen oder zumindest zu verzögern, dann werden wir auch schrittweise das öffentliche Leben wieder hochfahren können und hoffentlich den Sommer wieder gemeinsam draußen genießen.

Von MAZ