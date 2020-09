Nauen/Ketzin

Auf ein Betriebsgelände in der Fabrikstraße in Nauen sind in der Nacht zum Samstag Unbekannte eingedrungen. Sie öffneten gewaltsam einen Zaun. Bei dem Versuch, Teile zu entwenden, haben die Täter eine elektrische Anlage so beschädigt, dass diese nicht mehr funktionsfähig war. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro.

Gleich mehrere Lager- und Bürocontainer hebelten Einbrecher am Wochenende auf einem Grundstück an der Knoblaucher Chaussee in Ketzin auf. Zum Diebesgut konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme am Sonntagvormittag noch keine Angaben gemacht werden, da die Container an verschiedene Firmen vermietet sind.

Von MAZonline