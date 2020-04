Mit „Spargel to go“ gegen die Gastro-Krise

Havelland

Das knallgelbe Schild ist nicht zu übersehen: „Spargel to go“ steht da groß und wird dem Autofahrer in der Straße der Einheit von Falkensee zugerufen. Es ist ein Lebenszeichen, ein Überlebenszeichen, wie Uwe Meißner hofft. Seit 1990 gibt es das Familienunternehmen mit dem Hotel „Falkenseer Hof“ und dem Restaurant „Zur Oase“. Seine Frau Manuela führt das Unternehmen.

Zwangsschließung führte zu Facebook

Die angeordnete Zwangsschließung der Restaurants hat die Familie hart getroffen. „Ich habe den Kopf in den Sand gesteckt“, gesteht Uwe Meißner, er wusste nicht wie weiter. Dann hatte seine Tochter die Idee, auf Facebook für einen Außer-Haus-Verkauf zu werben. „Dann haben wir gewartet“, erzählt Uwe Meißner. Nach drei Stunden rief der erste an, acht Bestellungen wurden es an dem Tag. Es wurden langsam mehr. Viele Stammkunden, die die Qualität der Küche kennen, meldeten sich, aber auch junge Leute, die erstmals kamen.

Anzeige

Spargel beliebt

Die Kunden können aus der Karte wählen. Und der Renner sind die Spargelgerichte. Rund 60 Prozent von dem, was sie in diesen Tagen verkaufen, sind Spargelgerichte. Aber es sind 60 Prozent von wenig. Den Umsatz schätzt Uwe Meißner auf zehn bis 15 Prozent des üblichen Geschäfts. Davon kann kein Unternehmen leben, die Mitarbeiter haben Meißners fast alle in Kurzarbeit geschickt, die beantragte Soforthilfe ist gekommen.

Weitere MAZ+ Artikel

Ernster Blick in die Zukunft

Die Lage in den Restaurants und Cafés Gastronomie ist überall schwierig, von den Kontakteinschränkungen sind Gastronomie und Tourismus besonders hart betroffen. „Ich rechne mit einem Gastronomiesterben“, blickt Inge Schwenger voraus. „Unsere Hotels sind leer und die Restaurants geschlossen. Für viele bedeutet das das Aus und sie müssen ihre Mitarbeiter entlassen.“ Inge Schwenger führt das Landgut Schönwalde und versucht, dem drohenden Aus etwas entgegenzusetzen.

Radikale Landküche

Zum einen ist freitags weiterhin die „Marktschwärmerei“ geöffnet und verkauft regionale, ökologische Produkte. „Wir vom Landgut haben mit unserer radikalen Landküche einen Weg gefunden, der für die Kunden eine kleine Abwechslung im Alltag und für uns eine Hilfe bedeutet, wie wir unseren Betrieb bis zum Ende dieser Pandemie überlebensfähig halten.“ So können die Kunden jeden Freitag, Samstag und Sonntag ein „radikales Landessen" abholen. Am besten nach Vorbestellung und mit eigener Verpackung, um bei der ganzen Außer-Haus-Lieferei die Umwelt nicht unnötig mit Müll zu belasten. „Wir freuen uns auf die Kunden und winken ihnen von der Ferne herzlich zu“, sagt Inge Schwenger. Aber sie weiß, der Umsatz ist gering, von „Gewinn“ kann gar keine Rede sein.

Hoffen auf Kundschaft. Quelle: Marlies Schnaibel

Auch andere Restaurants versuchen, sich mit dem Außer-Haus-Verkauf über Wasser zuhalten. Das Falkenseer Restaurant „Da Enzo“ in der Seegefelder Straße hat ein großes Schild an den Fahrbahnrand gestellt, auf dem wird verkündet, dass es Pizza, Pasta und Salat jeden Tag gibt. Eben außer Haus, gewissermaßen vor die Tür.

Angebote zum Abholen

Ähnlich macht man es auch in Ketzin. Das Ausflugsrestaurant „An der Fähre“ müsste bei diesem Wetter eigentlich brummen. Nun herrscht Corona-Ruhe. Die Kunden können aus der Speisekarte und Wochenkarte wählen und müssen nicht auf Scholle, Hühnerfrikassee, Kohlroulade oder Fischboulette verzichten. Das Essen wird kontaktarm geliefert oder von den Kunden abgeholt.

„Rechnet sich nicht“

Andere Restaurants verzichten auf diesen Weg des Außer-Haus-Verkaufs. Sei es das Restaurant „Zum ersten Siedler“ in Brieselang oder die „Seeterrassen“ vom Landgut Stober. Auch das Restaurant „Kronprinz“ in Falkensee hat komplett geschlossen. Inhaber Michael Arneburg erklärt, warum: „Das rechnet sich einfach nicht. Wir haben das genau durchgerechnet.“

Absagen häufen sich

Wenn er vor seinem Computer sitzt, dann zeigt ihm der Umsatzrechner genau an, was los ist: Auslastung Restaurant minus 100 Prozent, Auslastung Hotel minus 96 Prozent. „Der Valentinstag war unser letzter großer Arbeitstag“, blickt er zurück. Seitdem sieht es schlecht aus. Die Oster- und die Spargelzeit wären eigentlich dazu da, ein kleines Polster für die umsatzschwächere Sommerzeit anzulegen. Aber daraus wird in diesem Jahr nichts. Stattdessen flattert dem Hotelchef eine Stornierung nach der anderen auf den Tisch: Kommunion, Hochzeit, Einschulungsfeiern – alles abgesagt. „Die Stornierungen reichen bis in den Oktober rein“, sagt Michael Arneburg.

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Wie weiter, weiß derzeit keiner. Das Restaurant im Schloss Ribbeck hat wie das ganze Haus geschlossen. Mindestens bis zum 3. Mai.

Ribbeck rechnet nach

„Wir rechnen derzeit durch, ob sich ein Drive-in oder ein Haus-Service machen lässt“, sagt Geschäftsführer Frank Wasser. Derweil geben Restaurantleiter Christoph Meier und Küchenchef Rico Schulz auf dem havelländischen Kanal „streaminghavelland“ Tipps. Zum Appetitmachen und zum Mutmachen.

Von Marlies Schnaibel