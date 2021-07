Motorradunfall im Nauener Ortsteil Berge: 46-jähriger Harley-Davidson-Fahrer verstirbt

Nauen

Ein schwerer Motorradunfall ereignete sich am späten Montagabend im Nauener Ortsteil Berge. Dabei verletzte sich ein 46-jähriger Mann so schwer, dass er noch am Unfallort verstarb.

Motorradfahrer kommt aus noch ungeklärter Ursache von der Straße ab

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Fahrer einer Harley Davidson mit Havelländer Kennzeichen am Montag kurz nach 22 Uhr auf dem Behnitzer Weg auf Höhe des dort befindlichen Jugendhofes unterwegs, der im Ortszentrum von Berge von der Bundesstraße 5 abzweigt. Aus noch ungeklärter Ursache kam der 46-Jährige nach links von der Fahrbahn ab und prallte daraufhin gegen einen Baum.

Der 46-jährige Harley-Fahrer kollidierte im Behnitzer Weg mit einem Straßenbaum. Quelle: Blaulichtreport OPR

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei trug der Motorradfahrer offensichtlich während der Fahrt keinen Helm. Er zog sich bei dem Zusammenstoß so schwere Verletzungen zu, dass er schließlich noch am Unfallort verstarb. Die um 22.10 Uhr alarmierten Rettungskräfte hatten zuvor noch versucht, den 46-Jährigen zu reanimieren, waren mit ihren Bemühungen jedoch erfolglos geblieben.

Beamte der Polizei stellten im Zuge der Unfallaufnahme das Motorrad zur Beweissicherung sicher. Die Kriminalpolizei der Polizeiinspektion Teltow-Fläming übernahm umgehend die Ermittlungen zur Unfallursache und zum genauen Unfallhergang. „Der Behnitzer Weg war zur Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt“, erklärte Polizei-Pressessprecherin Ariane Attrodt dazu auf MAZ-Nachfrage..

Feuerwehr Nauen mit 34 Einsatzkräften vor Ort

Vor Ort im Einsatz war zudem die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr aus Nauen. „Wir hatten 34 Kameraden vor Ort“, sagte Stadtbrandmeister Jörg Meyer am Tag nach dem Unfall. Mit sieben Fahrzeugen sei die Wehr nach Berge ausgerückt, der Einsatz habe für sie bis spät in die Nacht gedauert. Gegen 0.30 Uhr hatten sich die Kameraden schließlich auf den Heimweg gemacht. Zu dem Unfall hinzugezogen wurden zudem auch Notfallseelsorger. Sie betreuten vor Ort die Ehefrau des verunglückten Motorradfahrers und Zeugen des Unfalls.

Das Fahrzeug wurde von der Polizei zur Beweissicherung sichergestellt. Quelle: Blaulichtreport OPR

Nichts zu tun hat der Unfall nach MAZ-Informationen mit dem Jugendhof, in dessen unmittelbarer Nähe er geschah. Die Bewohner und Mitarbeiter des Jugendhofes erlebten den nächtlichen Rettungseinsatz jedoch aus unmittelbarer Nähe und setzten sich am Tag danach mit der Bewältigung der beobachteten Geschehnisse auseinander.

Anlieger hörte die mutmaßliche Maschine am Abend mehrfach die Straße entlang fahren

Auch Landwirt Peter Kaim, der seit vielen Jahren im Behnitzer Weg lebt, bekam am Montagabend mit, dass der Motorradfahrer in seiner Straße unterwegs war. „Ich saß abends in meinem Büro im Haus, als ich zwischen 21 und 21.30 Uhr mehrfach die Geräusche vermutlich eben dieses Motorrads gehört habe“, berichtete er im MAZ-Gespräch. „Der Fahrer muss mehrmals die Straße hoch und runter gefahren sein.“ Dass Nachbarn im Behnitzer Weg Besitzer solch einer Maschine sind, sei ihm unterdessen nicht bekannt, grübelte er. „Zumindest ist mir das bislang noch nicht aufgefallen“, so Kaim.

Von Nadine Bieneck