Nauen

Ein beschwingter Sommerabend mit Musik und Darbietungen aus verschiedenen künstlerischen Genres ist Mitte August im Park des Nauener Stadtbads in der Karl-Thon-Straße zu erleben. Um den Nauenern und ihren Gästen eine in diesen Tagen so rare Unterhaltung zu bieten, veranstaltet das Kulturbüro der Stadt am Samstag, dem 15. August einen swingenden Varieté-Abend mit akrobatischem, tänzerischem und musikalischem Programm.

Moderatorin und Sopranistin Ute Beckert führt durch den Abend, der viel für Augen und Ohren bietet wird. Die 30er bis 50er-Jahre werden besungen. Evergreens aus aller Welt werden ebenso zu hören sein wie argentinischer Tango des Quartetts „estación de tango“. Magische Unterhaltung bietet der Zauberer Karno aus Berge. Eine Hula Hoop-Show im Stile der 20er-Jahre wird ebenso zu erleben sein wie der Auftritt von Madame Butterfly als leuchtender Walk Act. Die Friedrichstadt Dancer aus Berlin treten auf und verführen mit rhythmischen Hüftschwüngen. Pole on stage zeigen, wie man sich elegant vertikal bewegt und Fire Snake fasziniert mit ihrer Glowshow und lässt die Zuschauer in die schillernde Welt der Licht- und Farbspiele tauchen. Der Park des Stadtbads wird bei Einbruch der Dunkelheit ebenfalls in buntes Licht gehüllt, versprechen die Veranstalter.

Anzeige

Einlass ist ab 17.30 Uhr mit Abstand

Die Zuschauer können den Sommerabend bei einem kühlen Getränk und in netter Gesellschaft genießen. Für das leibliche Wohlergehen wird gesorgt. Die Veranstaltung dauert vier Stunden von 18 bis 22 Uhr. Einlass beginnt um 17.30 Uhr. Das Gelände ist barrierefrei zu erreichen.

Weitere MAZ+ Artikel

Alle Gäste müssen aufgrund der aktuellen Corona-Lage die Abstandsregeln einhalten und sich registrieren. Zwei Blüten-Damen bestäuben die Hände der Besucher mit Desinfektionsmitteln. Der Sommer-Swing bietet für maximal 300 Gäste Platz. Die Veranstaltungsfläche ist groß genug, um genügend Freiraum zwischen den Besuchern vorzuhalten. Die Stadtverwaltung bittet Bürger, die grippeähnliche Symptome aufweisen, zuhause zu bleiben.

Eine Eintrittskarte kostet 8 Euro im Vorverkauf, 10 Euro an der Abendkasse. Tickets können ab sofort im Richart-Hof in der Gartenstraße sowie bei EP-Lehmann in der Nauener Mittelstraße erworben werden.

Von MAZ