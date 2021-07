Nach Zusammenprall mit Lkw: In Nauen verunglückte Motorradfahrerin erliegt ihren Verletzungen

Nauen

Nach einem schweren Zusammenstoß zwischen einer Motorradfahrerin und einem Lkw-Fahrer am Montagmorgen in Nauen ist die 44-Jährige noch am Montag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen.

Motorradfahrerin stammte aus der Region

Die Frau, nach MAZ-Informationen eine zweifache Mutter aus der Region, war nach ersten Erkenntnissen der Polizei auf der Hamburger Straße in Richtung Nauen unterwegs. Als sie einen 59-jährigen, vor ihr fahrenden Lkw-Fahrer überholen wollte, bog dieser offenbar plötzlich nach links in eine Zufahrt ab, hinter der sich eine nichtöffentliche Straße in Richtung eines Wohnbaugebietes erstreckte. Es kam zum Zusammenprall der Motorradfahrerin mit dem Lkw, bei dem die Frau schwere Verletzungen erlitt.

Rettungskräfte brachten die 44-Jährige ins Krankenhaus, vor Ort wurde auch ein Rettungshubschrauber zur Unterstützung angefordert. Wie die Polizei am Dienstag dann mitteilte, verstarb die Frau noch am Montag an ihren schweren Verletzungen.

Hamburger Straße war kurzzeitig zur Unfallaufnahme und -bergung voll gesperrt

Die Polizei sperrte die Hamburger Straße zur Unfallaufnahme und -bergung kurzzeitig voll ab. Das Motorrad der Frau war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei teilte zudem mit, dass nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von rund 4000 entstand.

Polizei und Einsatzkräfte erlebten in Nauen einen schwarzen Montag. Am späten Abend ereignete sich im Ortsteil Berge ein weiterer tödlicher Unfall mit einem Motorradfahrer. Dabei kam ein 46-jähriger Mann, der nach MAZ-Informationen aus Rathenow stammte, ebenfalls ums Leben.

Von MAZonline