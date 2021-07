Nach dem Badeunfall in Falkenrehde: DLRG warnt, weil es immer mehr Nichtschwimmer gibt

Ketzin/Havel

Es hat sich erwiesen, dass der 31-Jährige, der Samstagabend im Havelkanal bei Falkenrehde ertrunken ist, ein Nichtschwimmer war. Wie die Polizei gegenüber der MAZ sagte, hätten das die Befragungen der Angehörigen jetzt bestätigt.

Zunächst stand noch die Möglichkeit im Raum, dass Sprachschwierigkeiten zu der Aussage geführt haben könnten, der Tote habe nicht schwimmen können. Denn der Verunglückte und seine beiden Begleiter sind ausländische Mitbürger. Trotzdem laufen die Ermittlungen zur Todesursache und zu den Umständen noch“, sagt Polizeisprecherin Stefanie Wagner-Leppin.

In der Nacht zum Sonntag war ein 31-Jähriger beim Baden im Havelkanal bei Falkenrede ums Leben gekommen. Nach einer großen Suchaktion, an der die Feuerwehren Falkenrehde, Paretz und Ketzin mit dem Falkenrehder Einsatzleiter Peter Drehmel, die Polizei und die Taucherstaffel der Feuerwehr aus Rathenow beteiligt waren, wurde der junge Mann gegen 23 Uhr leblos unter Wasser gefunden.

Feuerwehrtaucher fanden den Toten unter der Havelbrücke in Falkenrehde. Quelle: Kay Harzmann

Viele Schwimmkurse im Stadtbad Nauen

Es ist eine Tendenz im Havelland erkennbar, die Nils Jungius vom DLRG Ortsverband Nauen benennt: „Es gibt immer mehr Nichtschwimmer. Dazu zählen auch Erwachsene.“ Vor allem stelle die DLRG fest, dass Menschen, die aus Osteuropa oder Afrika kommen, sehr oft nicht schwimmen könnten, weil sie es zuhause nie lernen mussten. „Das System in Deutschland, dass die Kinder in der Schule schwimmen lernen, funktioniert gut. Leider hat Corona große Lücken gerissen. Diverse Schwimmkurse mussten ausfallen.“

Jetzt gibt es zum Glück wieder die Möglichkeiten, auch nach der Schule oder Im Urlaub mit den Eltern schwimmen zu lernen. „Der DLRG Ortsverband Nauen hat allein in den letzten Wochen im Stadtbad Nauen Kurse für 80 Kinder durchgezogen. Die waren alle zwischen sechs und zehn Jahre alt“, so Nils Jungius, der wie die meisten seiner Mitstreiter ehrenamtlich tätig ist. Ihm sei besonders aufgefallen, dass viele Kinder keine Ausdauer und wenig Kondition beim Schwimmen hätten. „Um das Bronze-Abzeichen zu kommen, müssen die Kinder 15 Minuten am Stück schwimmen. Das schaffen viele nicht“, weiß der stellvertretende Vorsitzende des Nauener DLRG-Verbandes.

Baden in schiffbaren Gewässern birgt Gefahren

Zu dem jüngsten vermeintlichen Badeunfall im Havelkanal könne er nur sagen, dass man generell in schiffbaren Gewässern wie dem Havelkanal nicht baden sollte. Strömungen, die Fahrrinne und auch die Boote und Schiffe selbst seien für Badende gefährlich.

Im Ketziner Rathaus wachsen die Sorgen wegen möglicher Badeunfälle. Das Strandbad an der Havel wurde zum „Ketziner Havelstrand“ umfunktioniert, unter anderem weil die ständige Überwachung mit einem Rettungsschwimmer nicht mehr abgesichert werden konnte. „Jetzt kommt ein Bademeister nur noch stundenweise. Sonst ist dort Baden auf eigene Gefahr“, sagt Bürgermeister Bernd Lück (FDP). Ungebrochen groß sei Nachfrage nach Schwimmkursen für Schulkinder, so dass die von der Stadt weiterhin angeboten werden. „Ich denke, wir haben in diesem Sommer drei oder vier Kurse“, so Lück. Zum Glück liege der letzte tödliche Badeunfall auf der Ketziner Havel schon viele Jahre zurück. Umso bestürzter sei er gewesen, als Sonntag die Nachricht aus Falkenrehde bekam.

Von Jens Wegener