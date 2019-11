Narren stürmen wieder die Rathäuser

Havelland

Die fünfte Jahreszeit hat am Montag auch im Osthavelland wieder begonnen: In Friesack, Nauen und Falkensee stürmten die Narren die Rathäuser. Bereits in seine 67. Saison startete um 11.11 Uhr der Friesacker Karnevalsclub (FKC). Mit einem dreifachen Hep Kep Tau wurde die Machtergreifung gefeiert.

Präsident Uwe Rahn reckte triumphierend den Schlüssel in die Höhe. Einer erfolgreichen Regierungszeit steht nichts mehr im Wege. Das Motto diesmal: „Wir düsen heut im Sauseschritt, einmal Weltraum und zurück“.

Zur Galerie Stimmungsvoll wurde am Montag die fünfte Jahreszeit eröffnet. In Friesack, Nauen und Falkensee übernahm das närrische Volk die Macht und wird bis Aschermittwoch auf mehreren Veranstaltungen zeigen, wie gut es feiern kann.

Genau genommen wird der FKC aber nur geduldet. Denn die Friesacker Bastion hielt erneut den närrischen Angriffen stand – schon zum dritten Mal hintereinander seit 2017. Bei den drei Spielen, die über Sieg und Niederlage entschieden, trug das Team um Bürgermeister Christoph Köpernick und Amtsdirektor Christian Pust unterm Strich den Sieg davon.

Schlüssel erhalten trotz Niederlage

So konnte FKC-Vize Kai Gammrath zwar beim Wettnageln gegen den Amtsdirektor punkten, doch dann war das Pulver verschossen. Frank „ Otto“ Prattki unterlag dem Bürgermeister beim Leiter-Golf, und Pfarrer Udo Gerbeth hatte bei „Vier gewinnt“ die Nase vorn gegen Silke Rahn. Was die Narren nicht von Frotzeleien abhielt. „Ich bin deprimiert. Aber natürlich haben wir euch gewinnen lassen“, tat Präsident Rahn kund.

Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. „Es ist nur Mitleid. Uns tun die frierenden Funkenmariechen leid“, konterte Amtsdirektor Pust, und Bürgermeister Köpernick machte klar: „Wir geben den Schlüssel nur widerwillig heraus.“Für ihn war es der erste Rathaussturm gewesen. „Ich hatte früher mit Karneval nicht viel am Hut“, gab er zu, findet aber jetzt Gefallen daran. Seit vorigem Jahr ist er sogar Mitglied im FKC.

50 Euro in der Kasse

Immerhin: 50 Euro waren in der Stadtkasse, die Pust an Uwe Rahn überreichte. Da muss das neue Prinzenpaar Klaus II. und Edeltraud II. alias Klaus Gottschalk und seine Frau Edeltraud gut wirtschaften bis Aschermittwoch.

Die beiden erhielten von scheidenden Prinzenpaar Mandy und Dirk Kniestedt die Insignien der Macht überreicht. „Ich übernehme wieder“, meinte Gottschalk augenzwinkernd zum Amtsdirektor. Denn nun ist er quasi wieder im Amt, nachdem er bei der Kommunalwahl im Mai nicht erneut als ehrenamtlicher Bürgermeister kandidiert hatte.

Wieder ein Kinderprinzenpaar

„In den 70er-Jahren gab es beim FKC schon mal ein Prinzenpaar, das Klaus und Edeltraud hieß, deshalb sind wir jetzt die zweiten“, erklärte Klaus Gottschalk. Seine Frau Edeltraud hatte bisher in Berlin-Lichtenberg, woher sie stammt, nichts mit Karneval zu tun gehabt: „Für mich ist es etwas völlig Neues“, sagte sie zum ihrem Ehrenamt auf Zeit. Neben Klaus II. und Edeltraud II. gibt es aber auch wieder ein Kinderprinzenpaar: Leon und Leonie. Ihre Insignien der Macht: Jeweils eine leckere Prinzenrolle.

Alle gemeinsam schunkelten auf dem Rathaus-Vorplatz. Unter anderem ertönte die Friesack-Hymne „Am Rhin, am Rhin.“

Rund 180 Zaungäste schauten in Nauen zu

Bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunk fanden sich in Nauen rund 180 Zaungäste ein, um dem Treiben der Narren beizuwohnen. Um 11.11 Uhr zogen die Karnevalisten des Karnevalclubs NKC „Blau-Weiß“ zunächst in die Goethestraße vor das Kreishaus und eröffneten mit lautstarker Beschallung und Konfetti die neue Saison. Diesmal heißt es: „56 Jahre sind wir schon dabei, trotz Feinstaub und CO2“.

„Wo ist die Klimaerwärmung, wenn man sie mal braucht?“, ulkte NKC-Präsident Ralf Müller in der Proklamation, während sich die Jecken warm schunkelten. Dem Publikum wurde das Prinzenpaar Andreas der 56. und Kathrin die 1. vorgestellt.

Kathrin für Anja

„Die eigentliche Prinzessin, was soll ich euch sagen, die kann heute gar nicht – sie muss arbeiten“, entschuldigte sich der Präsident. Und so zog halt die Kathrin an diesem Tag ins Rathaus – stellvertretend für die Anja. Großen Beifall erhielt auch das Kinderprinzenpaar Niclas der 38. und Sophie die 2.

Beide Prinzenpaare wurden von Bürgermeister Manuel Meger (LWN) begrüßt. In seiner Rede ließ er die aktuellen Stadtgeschehnisse Revue passieren – ob Straßenbau, Frischemarkt oder Schulanbau.

Bürgermeister stellt Bedingung

„Genau vor einem Jahr standen wir an dieser Stelle, viel ist passiert in unserer Stadt, auf alle Fälle“, reimte das Stadtoberhaupt und überreichte dem Prinzenpaar den Rathausschlüssel sowie die Stadtkasse mit den Worten: „Den Schlüssel und damit auch einen Teil der Stadt biete ich euch dar, unter der Bedingung: In den Ortsteilen sucht ihr das Prinzenpaar im nächsten Jahr.“

Wieder ohne Prinz in Falkensee

Mit wenigen Minuten Verzögerung, dafür um so freudiger starteten die Mitglieder des Falkenseer Karnevals-Klub 2000 ( FKK) ihren Sturm auf das Rathaus. Mit Feuerwerk und Funkengarde postierten sie sich vor der Tür. Erst nach kräftigem Klopfen und Rufen wagte Bürgermeister Heiko Müller einen Blick durch den Türspalt, dann strömten die Karnevalisten um Prinzessin Kathrin I. auch schon hinein.

Schlüssel, Siegel und Schatztruhe wollte Müller aber nicht gleich rausrücken. Erst nach einem kräftigen dreifachen „ Falkensee Helau“ war er bereit, das Rathaus den Narren zu überlassen. Spontan geriet auch ein Hochzeitspaar in die Feierlichkeiten. Ehepaar Wetzold hatte sich gerade im Standesamt das Ja-Wort gegeben. Natürlich mussten sie sich vor versammelter Narren-Mannschaft noch einmal den obligatorischen Kuss geben.

Doppelte Verantwortung

Einen Prinzen hatte der FKK auch diesmal nicht gefunden. „Ich war schon im vergangenen Jahr alleinstehende Prinzessin und komme damit gut zurecht. Auch wenn ich nun die doppelte Verantwortung trage“, sagte Kathrin I., bürgerlich Kathrin Woischiski.

„Außerdem hat die Prinzessin so viel mehr Zeit, andere zu küssen“, betonte Vereinschefin Heike Krause. Einen Prinzen zu finden sei jedes Jahr die größte Herausforderung. Der Karnevals-Klub zählt zwölf Mitglieder. Von Anfang an dabei ist Günter Schmidt. „Kurz nach der Gründung waren wir noch viel mehr Mitglieder“, erinnerte er sich.

Von Andreas Kaatz und Danilo Hafer