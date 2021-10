Nauen

Am Ende war es recht deutlich: Beim abschließenden 10-Kilometer-Lauf um 15 Uhr ließ Christopher Brandt vom OSC Berlin seinen Verfolger Sven Hertelt vom TeamSvenFranzisco mehr als eine Minute hinter sich. „Für mich war es die Vorbereitung auf den Marathon nächstes Wochenende in Magdeburg. Da wollte ich noch mal einen anderen Rhythmus haben“, begründete der Sieger seine Teilnahme am 1. Nauener Altstadtlauf.

Wie die anderen Läufer lobte auch er die tolle Stimmung bei dem Event. Denn nicht nur am Start-Ziel-Punkt auf dem Martin-Luther-Platz wurden die Sportler von den Zuschauern kräftig angefeuert, auch unterwegs. „Die Resonanz ist viel besser als erwartet“, freute sich Alexander Rust, der die Veranstaltung mit seiner Firma Qualitytime Event ausgerichtet hat.

Nachfrage war deutlich größer

„Viel mehr Läufer, als es möglich war, wollten sich anmelden.“ 500 hatten aber nur die Möglichkeit, sich für einen der vier Läufe einzuschreiben. 800 Startplätze hätte er vergeben können, somit war die Veranstaltung schon frühzeitig ausgebucht. „Wenn es einen zweiten Altstadtlauf geben wird, dann sind 800 bis 1000 Teilnehmer das Ziel“, so Rust.

Alexander Rust verteilte die Medaillen. Quelle: Andreas Kaatz

Mit dem Bambini-Lauf über 200 Meter ging es am Sonnabend los, gefolgt vom Schnupperlauf für Jedermann über zwei Kilometer. Zudem gab es den Nachwuchslauf über vier Kilometer. Und in der Königsdisziplin – über 10 Kilometer – ging es fünf Runden durch die Altstadt. Aber es sollten keinesfalls nur allein die sportlichen Leistungen im Mittelpunkt stehen, wie Rust betonte. „Ziel ist es gewesen, dass es ein Sport- und Familienevent in einem wird.“

Vater und Sohn gemeinsam

Das sahen auch Sven Schneider und Sohn Mika aus Nauen so. Der 42-Jährige und der Elfjährige begaben sich gemeinsam auf die Zwei-Kilometer-Strecke. „Ich hatte noch probiert mitzuhalten, aber schon nach 20 Metern ist mein Sohn davon gezogen.“ Der kam immerhin als 57. ins Ziel, der Vater landete auf Platz 102.

Sven Schneider mit Sohn Mika aus Nauen. Quelle: Andreas Kaatz

Direkt dahinter folgten Alexander und Sandra Heise mit Sohn Paul-Niklas. Sie waren von vornherein zu dritt gelaufen. Und der 13-jährige Jakob Kropmanns war mit seinem Ergebnis beim 4-Kilometer-Lauf durchaus zufrieden. „Das ist hier wirklich eine schöne Atmosphäre, das hat für eine gute Motivation gesorgt“, meinte der Schüler.

Stadt hat den Lauf gefördert

In Vertretung des Nauener Bürgermeisters drückte Fachbereichsleiter Andreas Zahn den Teilnehmern die Daumen. „Die Stadt Nauen freut sich, dass nach fünf Jahren wieder solch ein Lauf stattfindet. Es war der Wunsch vieler Nauener, aus diesem Grund fördert die Stadt die Veranstaltung umfangreich“, sagte er.

Es ging durch die malerischen Gassen. Quelle: Andreas Kaatz

Den Nicht-Nauenern empfahl er, bei ihrem Lauf auch mal den Blick nach oben zu richten zu den schönen Gebäuden. „Vielleicht kommt der eine oder andere auch mal wieder, um mit dem Nachtwächter eine Führung durch die Altstadt zu machen.“

Medaillen verteilt

Rust war gemeinsam mit einigen Mitstreitern permanent damit beschäftigt, am Ziel den Teilnehmern die Medaillen umzuhängen. Er selber kommt aus der Leichtathletik und war auch an der Organisation der „Nauener Meile“ mit beteiligt, die von 2014 bis 1016 ausgerichtet wurde.

Die DLRG wachte über die Gesundheit der Teilnehmer. Quelle: Andreas Kaatz

Er wollte unbedingt, dass es wieder eine solche Veranstaltung gibt. „Wir haben ja kaum noch Großveranstaltungen in Nauen“, sagte er. Rust freute sich nicht nur darüber, dass das Wetter perfekt passte, sondern auch, dass es an dem Tag viele Unterstützer gab. „Insgesamt waren es 95, davon 60 als Streckenhelfer.“

Nicht nur aus der Region

Aber nicht nur aus Nauen und der unmittelbaren Umgebung kamen die Läufer nach Nauen. So reiste Jan Fröhlich aus Neuruppin an. „Wir nehmen an mehreren Laufveranstaltungen teil, waren unter anderem schon beim Wutzseelauf. Coronabedingt gibt es ja nicht so viele Läufe derzeit“, sagte er.

Familienerlebnis: Alexander (53) und Sandra (43) Heise mit Paul Niklas (9) Quelle: Andreas Kaatz

Ein waches Auge auf die Gesundheit der Sportler hatte Maximilian Kanwischer, Einsatzleiter der DLRG, Ortsgruppe Nauen. Er war gemeinsam mit seinen Kollegen an der Unfallhilfsstelle am Martin-Luther-Platz zu finden. Viel zu tun hatten die DLRG-Angehörigen nicht. „Es gab nur Kleinigkeiten“, meinte er. So musste mal ein Pflaster ausgegeben werden. „Und Mancher hatte sich ein wenig überschätzt und bekam Kreislaufprobleme. Aber es war nichts Dramatisches“, sagte er während des Abschlusslaufes.

Wie Alexander Rust sagte, gab es eine Nachrückerliste mit 50 Namen, falls Sportler kurzfristig absagen oder nicht rechtzeitig antreten. Das war etwa 30 Mal der Fall. Er begrüßte es zudem, dass die Stadt Nauen das Event gefördert hat. „So konnten wir den Teilnehmerbeitrag recht günstig halten.“

Sieger beim Bambini-Lauf wurde Lian Wöller, den 2 Kilometer-Schnupperlauf gewann William Huhnke und den 4-Kilometer Nachwuchslauf Friedrich Weiß.

