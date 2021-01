Nauen: 50 000 Euro für Bürgerbudet sind zu verteilen

Nauen

Mit dem Bürgerbudget haben alle Nauenerinnen und Nauener die Möglichkeit, ihre Vorschläge und Ideen für Projekte, die ihnen wichtig sind, auf den Weg zu bringen. Dabei geht es zum Beispiel um kleinere Investitionen, um bestimmte kulturelle Veranstaltungen oder andere wünschenswerte Maßnahmen, die die Stadtverwaltung und die Abgeordneten bisher nicht eingeplant hat.

Umgesetzte Projekte

So konnten 2020 mit Hilfe des Bürgerbudgets der Spielplatz im Scheunenweg/ Parkstraße mit Doppelschaukel und Rutsche erweitert werden und im Stadtpark Bänke mit Rückenlehnen aufgestellt werden bzw. im Jahr 2019 der Frischemarkt auf dem Rathausplatz ins Leben gerufen werden, der sich seitdem großer Beliebtheit erfreut.

Anzeige

Auch im kulturellen Bereich wurden bereits einige Vorschläge umgesetzt. Im selben Jahr wurde etwa ein öffentlicher Bücherschrank auf dem Vorplatz des Stadtbades aufgestellt und es fand eine Filmwoche im Richart-Hof statt.

Schattenplatz für Spielanlage

Auch für das Haushaltsjahr 2021 wurden von den Bürgern viele Vorschläge gemacht, die nach erfolgreicher Abstimmung in diesem Jahr umgesetzt sollen. So könnten in diesem Jahr unter anderem 10.000 Euro investiert werden, um den Stadtpark Nauens noch attraktiver zu machen, außerdem soll ein Schattenplatz auf dem Kinderspielplatz Am Mahlbusen geschaffen werden.

Zum Verfahren erläuterte Christian Beckmann, Nauens Kämmerer: „Einwohner des gesamten Stadtgebietes, die mindestens 16 Jahre alt sind, können jeweils bis zu drei Vorschläge an die Kämmerei einreichen. Abgabetermin der Vorschläge ist immer der 31. März des Vorjahres. Termin für das Haushaltsjahr 2022 ist also der 31. März 2021.“

Maximal drei Vorschläge

Die Vorschläge sind an die Stadt Nauen, Kämmerei, Rathausplatz 1 zu richten. Sie können schriftlich, mündlich zur Niederschrift in der Kämmerei oder elektronisch an buergerbudget@nauen.de eingereicht werden. Auf dem Vorschlag sind der vollständige Name, die Anschrift, das Geburtsdatum und der konkrete Vorschlag oder die maximal drei Vorschläge mit einer kurzen Erläuterung anzugeben.

Bürger machen Vorschläge, Bürger stimmen ab – nach diesem Prinzip wird im Havelland in einigen Kommunen mit einem Bürgerbudget gearbeitet. Und das schon seit einigen Jahren. So in den Städten Rathenow und Ketzin/ Havel, aber auch in der Gemeinde Wustermark. In der Gemeinde Brieselang wurde einige Zeit darüber diskutiert, auch hier soll ein solcher Bürgerhaushalt eingeführt werden.

Von MAZonline