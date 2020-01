Nauen

Zwei Autos sind in Nauen Donnerstagmittag gegen 11.50 Uhr frontal zusammengestoßen. Ein 21-Jähriger war mit einem Opel auf der Berliner Allee in Richtung Berlin unterwegs, als ein entgegenkommender VW in den Gegenverkehr geriet. Der Fahrer des Opel hielt daraufhin sein Auto an, konnte jedoch einen Zusammenstoß mit dem langsam fahrenden VW nicht mehr verhindern.

Die Unfallursache ist noch unklar. Laut Polizei kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass gesundheitliche Probleme der 81-jährigen Fahrerin des VW zu dem Unfall haben.

Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Opel und sein Beifahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Von MAZ online