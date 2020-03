Nauen

Die Arbeiten zur Erneuerung der Hamburger Straße in Nauen gehen dem Ende entgegen, dennoch muss in diesem Zusammenhang ab Montag die Einfahrt in den Goetheweg in Höhe des Getränkemarktes vorübergehend voll gesperrt werden.

„Der Teilabschnitt muss baulich noch dem übrigen Bild angepasst werden. Am Knotenpunkt Hamburger Straße/ Ecke Goetheweg werden die vorhanden Betonplatten teilweise herausgeschnitten, und die Borde an die Höhe der Parkplatzfläche des Getränkemarktes angepasst“, sagte Christoph Artymiak vom Fachbereich Bau am Donnerstag.

Die Verkehrsführung der Hamburger Straße ist von der Sperrung indes nicht betroffen. Anwohner des Goethewegs können während der Sperrung den unteren Goetheweg, Fontaneweg oder die Bardeystraße nutzen. Die Aufhebung der Sperrung ist für den 3. April geplant.

Die Hamburger Straße wurde in den vergangenen Monaten auf einer Länge von insgesamt 1,1 Kilometern erneuert. Der erste rund 500 Meter lange Bauabschnitt zwischen dem Rathauskreisel und der Tankstelle wurde schon im November fertiggestellt.

Von MAZ