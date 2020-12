Nauen

„Es kann doch nicht sein, dass an einer Hauptstraße ein solcher Schandfleck ist.“ Jenny Prestel ist mehr als verärgert, und zwar über die Glascontainer in der Hamburger Straße auf Höhe des Stadtparks. Gleich mehrere dieser Behälter stehen dort nebeneinander am Bürgersteig an der erst unlängst sanierten Straße. Und dieser Standort gebe regelmäßig ein unschönes Bild ab, wie sie sagt.

„Die Straße war gerade fertig geworden, als wir auf einmal die Glascontainer vor der Nase hatten. Ich hatte damals gehofft, dass es nur ein Provisorium ist direkt an einer Hauptstraße, aber seither blieben sie dort stehen.“ Und damit nicht genug: Irgendwann sehe es dort aus „wie Sau“. Bürger werfen nicht nur die Flaschen und Gläser in den Container, wie es sein soll, sondern stellen auch einfach volle Tüten mit dem Glas daneben. Selbst Vasen oder Glasplatten finden sich dort immer wieder. Irgendwann wird zwar gereinigt, doch dieser Zustand halte nicht lange vor.

Glasscherben stellen Gefahr dar

„Es kann doch nicht sein, dass an dieser Straße ein solcher Schandfleck geduldet wird“, sagt die Nauenerin. Bekommt sie mal Besuch, mit dem sie in den Stadtpark will, dann sei es ihr schon peinlich, daran vorbeizugehen. Abgesehen davon, dass Glasscherben eine Gefahr etwa für Kinder und Hunde darstellen. Radfahrer würden manchmal sicherheitshalber ihr Rad in dem Bereich schieben, um sich nicht die Reifen kaputtzufahren.

Hinzu komme, dass es ständig Bürger gebe, die sich nicht an die vorgegebenen Zeiten halten, wenn sie Glas in die Container werfen, und die somit Lärm verursachen. „Da achtet keiner drauf. Nachts ist es besonders extrem, da ist es einigen egal, dass die Menschen in der Nähe schlafen“, sagt Jenny Prestel. „So etwas regt mich wahnsinnig auf.“

Einen anderen Standort wählen

Ihrer Ansicht nach würden die Container besser am Getränkemarkt in der Nähe stehen oder beispielsweise am großen Parkplatz am Luch-Center. „Da würde es niemanden stören.“ Eine Nachfrage in der Stadtverwaltung in diesem Jahr zu den Containern habe kein Ergebnis gebracht. Sie warte immer noch auf eine Antwort und einen Termin mit dem Bürgermeister, sagt sie.

Bürgermeister Manuel Meger (LWN) kennt das Problem von vermüllten Standorten in Nauen. „An anderen Stellen im Stadtgebiet haben wir ebenfalls Ärger, unter anderem dort, wo die Altkleidercontainer stehen. Einige Leute halten sich leider nicht an die Regeln“, sagt er. Bezüglich der Hamburger Straße fügt er hinzu: „Im Zuge des Ausbaus der Hamburger Straße war der Standort extra so geplant worden, mit einer Parknische davor.“

Meger : Container bleiben stehen

An einer anderen Stelle werde jetzt gehandelt, so der Bürgermeister. „In einem neuen Wohngebiet an der Ziegelstraße nehmen wir die drei Glascontainer weg. Dort handelte es sich um einen Zwischenstandort. Wir können aber nicht überall die Container wegnehmen. Vielleicht finden wir künftig auch eine andere Lösung für die Hamburger Straße, aber Stand jetzt bleiben sie dort stehen“, sagt Meger.

Die Container am Getränkemarkt hinzustellen, wäre aus seiner Sicht nicht möglich, da es sich dort im Privatflächen handle. Außerdem sei der Friedhof in der Nähe, sodass daneben eine verdreckte Fläche ebenfalls unangemessen wäre. „Es liegt an den Bürgerinnen und Bürgern. Wenn jeder darauf achtet, würde es an den Containerstandplätzen nicht so schlimm aussehen“, so Meger.

Jenny Prestel will sich mit dem häufig verdreckten Zustand an den Glascontainern in der Hamburger Straße nicht abfinden. „Ich möchte, dass etwas passiert. Nauen will immer so viel Schönes repräsentieren. Und dann kommen die Leute durch die Stadt und sehen einen solchen Schandfleck.“

Von Andreas Kaatz