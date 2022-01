Nauen

Viele Nauener werden sich sicherlich noch an die Aktion im Jahre 1997 erinnern. Damals prangten an 16 vom Verfall bedrohten Gebäuden in der Nauener Altstadt schwarze Holzkreuze.

Damit haben engagierte Einwohner auf den Stillstand bei der Sanierung der unzähligen maroden Häuser aufmerksam gemacht. Es war ein Hilfeschrei. Denn sie warfen der damaligen Denkmalbehörde vor, viel zu unbeweglich zu sein. Mit einem Sarg zogen Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Altstadtsanierung vors Rathaus und trugen die Sanierung quasi zu Grabe.

Es hat sich seit 1997 viel getan

Seither hat sich viel getan, die Aktion zeigte Wirkung. Die Behörde war in der Folge in bestimmten Punkten kompromissbereiter. Es lohnte sich für Eigentümer und Investoren, in die Altstadt zu investieren. Und das Ergebnis kann sich heute sehen lassen: Etwa 80 Prozent der Gebäude sind im Wesentlichen wiederhergestellt worden, Baulücken verschwunden und Straßen und Plätze saniert.

Das Haus Goethestraße 52. Quelle: Andreas Kaatz

Insgesamt wurden in den vergangenen 27 Jahren rund 26,5 Millionen Euro Städtebaufördermittel von Bund, Land und Kommune in die Wiederherstellung der historischen Mitte gesteckt. 3,7 Millionen Euro kamen aus weiteren Programmen hinzu.

Sanierungssatzung wurde aufgehoben

Weil die Sanierungsziele erreicht worden sind, haben die Stadtverordneten jetzt die Sanierungssatzung „Altstadt Nauen“ aufgehoben. Damit entfällt die sanierungsrechtliche Genehmigungspflicht für Bauvorhaben. Die Sanierungsvermerke im Grundbuch können gelöscht werden, veranlasst durch die Stadt. Allerdings gelten nach wie vor die Denkmalbereichs- und die Gestaltungssatzung.

Blick in die Bergstraße. Quelle: Andreas Kaatz

„Die Satzung konnte aufgehoben werden, weil wir einen guten Umsetzungsstand haben. Die Lebensqualität in der Altstadt hat sich verbessert. Letztlich ist es eine erfolgreiche Altstadtsanierung. Es gibt allerdings Einzelobjekte, da bleiben wir dran“, sagt Bettina Monschein vom Sanierungsträger Stadtkontor, der sich seit Jahren im Auftrag der Kommune um die Altstadtsanierung kümmert.

Für bestimmte Objekte gibt es weiterhin Landesfördermittel

Denn obwohl die Sanierung formell beendet ist, fließen vonseiten des Landes auch weiterhin Fördermittel in die Altstadt. Davon können aber nur Objekte profitieren, die bereits jetzt als förderwürdig eingestuft worden sind. „Sollten dafür Anträge gestellt werden, dann würden wir eine Förderung prüfen“, sagt Bettina Monschein. Dies gilt beispielsweise für die Bergstraße 5, die Mittelstraße 10 sowie 24, 25 und 26, oder auch für die Goethestraße 12 und 13.

Fachwerkhäuser in der Goethestraße. Quelle: Andreas Kaatz

Froh ist die Mitarbeiterin des Sanierungsträgers darüber, dass es gelungen ist, auf der Schlussgeraden besonders prägende Objekte auf den Weg zu bringen. Dazu gehört auf jeden Fall die alte Brauerei in der Jüdenstraße, wo die Bauarbeiten auf Hochtouren laufen. 39 Wohnungen entstehen dort in „Kerkows Braugärten“. Für dieses Areal einen Investor zu finden, war äußerst schwierig. Aber auch der ehemalige Berliner Hof mit Saal in der Goethestraße 54 ist in Arbeit. Dort soll es später wieder Gästebetten geben.

Tabak-Fabrik und Alte-Fritzen-Haus saniert

Zu den wichtigen Projekten, die in den vergangenen Jahrzehnten rekonstruiert werden konnten, gehören unter anderem die alte Tabakfabrik und das Kaufhaus in der Mittelstraße, das Vorderhaus samt Hinterhof in der Goethestraße 52, wo der Alte Fritz mal genächtigt haben soll, sowie der Richart-Hof am östlichen Rand der Altstadt.

Und selbst für Objekte, die wegen ihres schlechten Zustandes schon für den Abriss freigegeben worden sind, fanden sich noch Interessenten. So wurde der Drei-Seiten-Hof in der Holzmarktstraße 6 liebevoll wiederhergerichtet und damit gerettet.

Nauen als Wohnstandort beliebt

Um die künftige Entwicklung der Altstadt macht sich Bettina Monschein keine Sorgen. „Die Sanierung geht auch weiterhin gut voran, Nauen ist als Wohnstandort beliebt“, sagt sie. Zahlreiche Häuser seien neu erworben worden. „Wir haben derzeit neun Objekte, bei denen Sanierungsplanungen laufen.“

Der Martin-Luther-Platz. Quelle: Andreas Kaatz

Somit werden Baugerüste an Häusern weiterhin zum Stadtbild gehören. Das betrifft auch Neubauvorhaben. So entstehen derzeit in der Goethestraße zwischen Holzmarkt- und Gebhard-Eckler-Straße auf dem Gelände des einstigen unbefestigten Parkplatzes neue Häuser mit Wohnungen. Damit verschwindet eine der letzten Baulücken. Insgesamt wurden seit Beginn der Altstadtsanierung 71 Neubauvorhaben realisiert. Auf diese Weise kamen 233 Wohneinheiten neu hinzu.

Stadtkontor bleibt nach wie vor Ansprechpartner für Bauherren. So weist Bettina Monschein darauf hin, dass auch nach Aufhebung der Sanierungssatzung bestimmte Maßnahmen, für die kein Bauantrag erforderlich ist, genehmigt werden müssen. Das kann etwa die Neueindeckung des Daches sein oder die Erneuerung von Fenstern und Türen. Dazu sei ein Antrag im Bauamt der Stadt einzureichen.

Von Andreas Kaatz