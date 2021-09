Nauen

Wenn André Skala nicht Sport treibt, nichts organisieren oder niemanden unterstützen kann, dann fühlt er sich nicht wohl. Der 35-Jährige tanzt seit Jahren auf vielen Hochzeiten. Er ist Mitglied beim VfL Nauen, mischt bei der Kreissportjugend mit oder will Anfang Oktober beim Altstadtlauf mithelfen. Vor allem aber sind ihm der BSV Funkstadt e.V. und dessen Mitglieder ans Herz gewachsen, dort investiert er viel Freizeit. „Ich muss schon selber aufpassen, dass es nicht zu viel wird“, so der Vater zweier Töchter.

Aber letztlich kann er nicht anders. Mit Leistungssport hat André Skala allerdings nicht viel am Hut. „Das war mir nie wichtig. Wir sind ein Freizeitvolleyballverein, wollen den Breitensport fördern. Dazu gehört, dass man sich nach der Arbeit trifft, gemeinsam Spaß und einen schönen Tag hat“, sagt er. Beim Training legt er Wert darauf, dass bunte Spiele eingebaut werden.

Geselliges Vereinsleben ist wichtig

Aber ein geselliges Vereinsleben, das für ein Gemeinschaftsgefühl sorgt, ist ihm auch sonst wichtig. Dazu gehört die jährliche Ausfahrt, diesmal ging es im Juni mit rund 30 Mitgliedern nach Zinnowitz. Ein Beachvolleyballturnier gehörte dazu.

Informationen zum BSV Funkstadt Nauen Der Verein BSV Funkstadt e.V. Nauen wurde im November 1991 als Betriebssportgruppe „Kreisverwaltung“ e.V. Nauen gegründet. Für eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung entschieden sich die Gründungsmitglieder für einen Verein, der nach den Gesichtspunkten des Breitensports agiert. Somit wurden unter anderem Sportarten wie Fußball, Volleyball und Tischtennis angeboten. Im Jahre 2000 sollte der Verein einfach abgemeldet werden. Die Vereinsmitglieder haben vor Gericht erfolgreich darum gekämpft, dass der Verein erhalten bleibt. Vorerst behielt er den alten Namen. Laut Protokoll wurde der Verein am 16. Oktober 2008 in BSV „Funkstadt“ e.V. Nauen umbenannt. Derzeitige Vorstandsvorsitzende ist Snizhana Anitsa, Sportlicher Leiter ist André Skala und als Kassenwartin fungiert Josefin Henning. Für Organisation ist Dana Wieland zuständig. Aktuell hat der Verein 55 Mitglieder, darunter sind 21 Kinder und Jugendliche. Das älteste Mitglied ist 72 und das älteste aktive Mitglied 67 Jahre alt. Das jüngste Mitglied ist ein Jahr alt. Die Erwachsenen sind meist zwischen 25 und 35 Jahren alt. Das Training findet normalerweise in der Turnhalle des Oberstufenzentrums in Nauen zu folgenden Zeiten statt: Dienstag von 18.30 bis 21.30 Uhr – vor allem für Kinder und Jugendliche. Donnerstags wird in der Zeit von 19 bis 22 Uhr gespielt.

Sport spielte im Leben von André Skala schon immer eine große Rolle. Er ist in Potsdam geboren und in Marquardt aufgewachsen. In der Landeshauptstadt arbeitet er auch, ist Teamleiter bei einem Telekommunikationsunternehmen. „Ich war schon in der Grundschule in einer Segel-AG und habe auch mal Judo ausprobiert.“ Dann zog es ihn zum Fußball, er spielte bei der SG Bornim und mit 17 schon im Männerbereich. Parallel dazu fand er in Marquardt Gefallen am Freizeit-Volleyball.

Sportlicher Leiter des BSV

Später lernte er seine heutige Frau kennen, die jetzt schon mehr als 20 Jahre beim BSV Funkstadt e.V. sowie dessen Vorgänger BSG Kreisverwaltung aktiv ist. Und so engagierte er sich wenig später auch dort und wurde Nauener. Schon 2009 wurde er in den Vorstand gewählt, ist seither dort vor allem sportlicher Leiter des BSV, der in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen feiert. Zwar wechselte die Besetzung des Vorstandes zuletzt immer mal wieder, aber: „Ich finde gut, dass es immer wieder Leute gibt, die sagen, ich traue es mir zu. Da muss man nicht betteln. Das liegt auch daran, dass es kein Riesenverein ist und wir wie eine Familie sind.“

55 Mitglieder hat der Verein derzeit, die Hälfte davon sind Kinder und Jugendliche. „Wer Lust am Volleyball hat, kann vorbeikommen beim Training“, sagt er. Das gilt nicht nur, aber vor allem für Kinder und Jugendliche. Skala möchte gerne einen Kidsclub einrichten, um den Nachwuchs zu fördern. „Wenn das mit Corona hoffentlich wieder vorbei ist, werden wir es machen“, sagt er. Immerhin: Seine einjährige Tochter Johanna Gerda ist schon Mitglied im Verein – wie auch ihre vierjährige Schwester.

Schwierige Situation überstanden

Trainiert wird dienstags und donnerstags vor allem in der Turnhalle des Nauener Oberstufenzentrums. In den Ferien sind die Volleyballer zudem in der Halle im Scheunenweg zu finden. Mit Grausen erinnert er sich noch an die Zeit, als 2015 die OSZ-Halle von Neonazis abgebrannt wurde. „Das war auch für uns eine schwierige Situation, wir mussten auf Hallen der Stadt ausweichen“, sagt er. Die Trainingsmöglichkeiten waren in der Folge stark eingeschränkt. Die damalige Mitgliederzahl von 76 brach stark ein. André Skala freut sich nun schon auf die neue Halle, die auf dem Gelände der Arco-Schule geplant ist.

Großen Wert legt er auch auf die Vernetzung mit anderen Vereinen in der Stadt Nauen. So sei man unter anderem gut befreundet mit den Strandhasen Lietzow, einem anderen Volleyballverein, der im Gegensatz zum BSV aber in der Liga spielt. Gerne würde es der Nauener zudem sehen, dass es in der Stadt wieder ein Fest der Vereine gibt, um untereinander Kontakt zu haben und voneinander zu lernen.

Er macht den Trainerschein

Selber kann André Skala heute nicht mehr so viel Volleyball spielen, aus gesundheitlichen Gründen. Dafür macht er aber jetzt den Trainerschein. „Es ist schon wichtig, dass man sich weiterbildet.“ Und auch der Spaß am Organisieren ist ihm bis heute geblieben. Er will den Mitgliedern eine tolle Zeit bescheren. „Wenn die Leute dann beispielsweise sagen, das war eine schöne Ausfahrt, dann weiß man, warum man das macht“, sagt er.

Aber Skala hat nicht nur Interesse am Sport, sondern auch an Nauens Geschichte: „Wenn es mal ruhiger wird beim BSV, dann trete ich bei den Heimatfreunden ein und halte vielleicht Vorträge. Die haben schon gefragt, ob ich Mitglied werden will“, sagt er.

