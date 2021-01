Nauen

Antje Hochkirch kann es kaum erwarten, dass es nach Corona endlich wieder losgeht im Schützenhaus der Nauener Schützengilde 1704 in der Ludwig-Jahn-Straße. Denn dann kann sie endlich wieder das tun, was ihr am meisten Spaß macht: sich ums kulinarische Wohl der Vereinsmitglieder kümmern, wenn die zum Übungsschießen kommen. Ein netter Plausch fällt da nebenbei immer ab. „Das vermisse ich derzeit schon sehr.“

„Dreimal in der Woche bin ich normalerweise hier. Mittwoch, Freitag und

Schon viermal war Antje Hochkirch Schützenkönigin. Quelle: Schützengilde

Samstag. Dann koche ich Kaffee und verwöhne die Leute“, sagt die 67-Jährige schmunzelnd. Im Moment aber passiert gar nichts. Ausgeschenkt werden darf nicht. Gäbe es kein Corona, dann wäre jetzt im Winter am Samstag von 10 bis 15 Uhr und an den beiden Wochentagen von 14 bis 17 Uhr geöffnet. „Um 13 Uhr bin ich sonst schon hier und bereite alles vor.“ Dann wird die Kaffeemaschine in Gang gesetzt und die Heizung aufgeregelt, damit es alle schön warm haben. Und natürlich wird auch der Kuchen angerichtet, den sie zuvor vom Bäcker geholt hat. Schließlich sollen sich alle wohl fühlen.

„Ich mach das sehr gerne. Das ist eine tolle Abwechslung, man hat immer wieder ein neues Thema zum Unterhalten“, sagt Antje Hochkirch zu ihrem ehrenamtlichen Engagement. Besonders toll sei es im Sommer, bei schönem Wetter. Dann sind die Tische und Stühle draußen auf der gepflasterten Fläche schnell belegt. „Manche Vereinsmitglieder kommen an einigen Tagen auch nur zum Kaffee trinken, wollen gar nicht schießen.“

Antje Hochkirch ist eine der guten Seelen der Schützengilde. Eine von denen, ohne die es in einem Verein gar nicht geht. Doch sie bedient nicht nur die Kaffeemaschine oder schmiert Brötchen und sorgt dafür, dass die Tischdecken gewaschen sind. Nein, sie ist auch sonst voll dabei und macht das, was man in einem Schützenverein üblicherweise macht: sie schießt mit Kleinkaliber- und Luftdruckgewehr. Und dabei ist sie durchaus erfolgreich.

75 Mitglieder hat die Schützengilde zu Nauen derzeit. Quelle: Schützengilde

Immerhin schon viermal war die Nauenerin Schützenkönigin, nämlich in den Jahren 2002, 2007, 2012 und 2017. Dabei entdeckte sie ihr Interesse für den Schießsport eigentlich recht spät, und das ist durchaus überraschend. Denn normalerweise müsste ihr das in die Wiege gelegt worden sein – in ihrem Heimatort Westerrönfeld in Schleswig Holstein. „Mein Vater und mein Opa waren jeden Sonntagmorgen verschwunden, sind zum Kameradschaftsverein gegangen.“ Ihre Brüder gehören dem Verein immer noch an.

Zur Nauener Schützengilde Die „ Schützengilde zu Nauen 1704 e.V.“ wurde mit der Eintragung ins Vereinsregister vom 12. November 1990 neu gegründet. Die Erste Gründung indes fand im Jahre 1704 statt. Die Schützengilde hat zurzeit 75 Mitglieder, darunter sind neun Frauen und acht Jugendliche. Erster Vorsitzender ist Peter Kricke, zweiter Vorsitzender ist Wilfried Sonnemann. Der Verein verfügt über ein 10.000 Quadratmeter großes Gelände. Dort befindet sich ein Luftgewehrstand mit fünf Bahnen, davon sind drei mit einer elektronischen Trefferanzeige ausgestattet. Die Schützengilde hat darüber hinaus einen 50 Meter-Kleinkaliberstand, davon verfügen zwei über eine elektronische Trefferanzeige. Außerdem gibt es auf der Anlage einen Großkaliberstand mit sechs Bahnen. Im Normalfall, außerhalb der Corona-Zeiten, gibt es das ganze Jahr über zahlreiche Aktivitäten innerhalb der Gilde. Dazu zählen das Neujahrsschießen, das Maikönigsschießen, der Wettbewerb um den Mannschaftspokal, das Königsschießen, das Schützenfest sowie der Nauener Funkstadtpokal mit zahlreichen Gästen aus anderen Vereinen. Des Weiteren nehmen die Nauener Sportschützen ihrerseits an sehr vielen Veranstaltungen teil. So sind sie beispielsweise bei den Kreismeisterschaften und Landesmeisterschaften vertreten oder wetteifern um Pokale anderer Vereine. Zur Nauener Schützengilde gehört auch eine Gruppe von Kanonieren und der Marketenderin mit der Kanone „ Renate“.

Doch damals interessierte sie das Hobby nicht. Das änderte sich erst mit dem Wechsel nach Nauen. „1991 sind wir dorthin gezogen. Da kannten wir hier niemanden und suchten Anschluss“, sagte Antje Hochkirch. Ihr Mann Gerhard trat schon im gleichen Jahr in die damals gerade erst wiedergegründete Schützengilde ein. Sie folgte ein Jahr später. „Wir haben viele Leute kennengelernt und auch richtig Freundschaften geschlossen“, sagt sie. Derzeit ist sie eine von mehr als zehn Frauen im Verein.

Der Umzug gehört zum Schützenfest immer dazu. Quelle: Schützengilde

Doch was findet sie so toll am Schießen? „Für mich ist es der Ehrgeiz, es so gut wie möglich zu machen, und vor allem der Spaß an der Sache.“ Einen Geheimtipp hat sie nicht, wie man es am besten hin bekommt. „Luft anhalten, anvisieren und abdrücken. So wie es die meisten machen“, sagt Antje Hochkirch – und ist vor allen Dingen von der neuen Technik begeistert. Denn seit 2017 gibt es die elektronische Anzeige auf dem Bildschirm neben dem Schützen. „Da kann ich anschließend gleich drauf schauen und weiß, ob ich tiefer oder höher halten muss.“

Sogar Maikönigin war sie schon mal – obwohl es im ersten Moment gar nicht danach aussah. „Ich hatte auf den Adler geschossen, doch nichts passierte. Dann legte ich die Waffe ab, drehte mich um, als plötzlich alle ’oh’ riefen. Ich schaute hin und sah, wie ganz langsam die Krone fiel.“ Sowas vergisst man nicht. Danach war eine Runde Kümmerling fällig.

Die Kanone Renate. Quelle: Schützengilde

In gewisser Weise ist Antje Hochkirch auch Sprachrohr beziehungsweise Kontaktperson im Verein. „Es kommt immer wieder vor, dass jemand aus der Leitung der Schützengilde anruft und mich bittet, dem- oder derjenigen etwas auszurichten. Ich weiß ja schließlich auch, wer mittwochs oder freitags kommt.“ Da gelangt die Nachricht immer gleich an die richtige Adresse.

Auch wenn Antje Hochkirch wahrlich kein Shopping-Typ ist, wie sie selber zugibt: Wenn das Schützenfest vor der Tür steht, dann springt sie über ihren Schatten. Gemeinsam mit Schatzmeisterin Renate Fischer macht sie sich auf den Weg. „Wir kaufen dann für die Tombola ein.“ Ob Kaffeemaschine, Fernseher oder Werkzeugkoffer – die Auswahl unter den Preisen ist vielfältig. „Wir packen dann alles ein und nummerieren es. Das macht immer viel Spaß“, sagt Antje Hochkirch.

Und ihrem Mann und ihr ist es auch zu verdanken, dass die Schützengilde eine Partnerschaft mit der Kameradschaft in Westerrönfeld pflegt. „1995 waren sie das erste Mal hier“, sagt sie. Seither trifft man sich zweimal im Jahr zu den jeweiligen Schützenfesten. Wenn es in Nauen stattfindet, dann hilft sie bei der Betreuung der Gäste aus der Partnerstadt, kümmert sich unter anderem um die Übernachtungen und auch ums Königsfrühstück.

Seit gut sieben Jahren ist Antje Hochkirch jetzt für die Verpflegung der Schützengilde zuständig. „Solange es geht, will ich das auch noch weiter machen“, sagt sie.

