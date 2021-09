Nauen

Kaum im Amt, kam der neuen Schulleiterin der Dr.-Georg-Graf-von-Arco-Oberschule mit Grundschulteil, Susan Wolf, eine wichtige und angenehme Aufgabe zu. Sie durfte am Freitag einen überdimensionalen Metallschlüssel aus den Händen von Bürgermeister Manuel Meger (LWN) entgegen nehmen. Damit übergab das Stadtoberhaupt nun auch offiziell das fertiggestellte Multifunktionsgebäude an die Schule, das die Bedingungen dort deutlich verbessern wird.

„In diesem Multifunktionsgebäude können schulische wie außerschulische Aktivitäten ausgeübt werden. Es bietet auch den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit der Nutzung außerhalb des Schulbetriebs“, sagte Meger. Architektonisch ist es auch kein 0815-Bau, darauf hatte die Stadt geachtet. Fassade und Dach verfügen über eine geschwungene Linie. 20 168 Klinkersteine und 200 Quadratmeter verglaste Flächen geben dem Haus eine besondere Note.

3,1 Millionen Euro Fördermittel

Dass das neue Gebäude am Tag der Städtebauförderung übergeben wurde, kommt nicht von ungefähr. Denn das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung hat für die Baumaßnahmen an der Arco-Schule Fördermittel in Höhe von knapp 3,1 Millionen Euro aus dem Förderprogramm „Soziale Stadt“ bereitgestellt.

Die Gesamtkosten für die Baumaßnahme betragen etwa 6 285 000 Euro. Davon flossen rund 3 861 000 Euro in den Neubau des Multifunktionsgebäudes und die übrige Summe in das Bestandsgebäude der Schule beziehungsweise in die Außenanlagen.

Das neue Multifunktionsgebäude an der Arco-Schule in Nauen. Quelle: Andreas Kaatz

Stefan Bruch, Abteilungsleiter im Ministerium, überzeugte sich persönlich davon, wie die Fördermittel eingesetzt worden sind. „Ich freue mich, dass das Thema des sozialen Zusammenhalts hier Eingang gefunden hat“, sagte er. Die Idee der Städtebauförderung komme somit beim Bürger an.

Ein Schachfest ist geplant

Das Gebäude wird Bestandteil des künftigen Bildungs- und Integrationszentrums auf dem Gelände der Arco-Schule sein. Es soll insbesondere den Einwohnern der Innenstadt-Ost zugute kommen, aber nicht nur.

Blick in den großen Saal. Quelle: Andreas Kaatz

So kündigte der Bürgermeister an, dass die erste öffentliche Veranstaltung die Stadtverordnetensitzung am 21. September sein werde. Zudem habe der SV Hellas Nauen für den 25. September alle Schachliebhaber zu einem Schachfest der besonderen Art dorthin eingeladen.

Mittag essen im großen Saal

Bereits mit Schuljahresbeginn konnten als erste die Schüler der Arco-Schule das neue Haus erkunden und nutzen. Sie essen dort Mittag. Für 100 Mädchen und Jungen gleichzeitig ist dies möglich. Bisher nahmen sie das Mittagessen im Altbau ein. Die entsprechenden Räume dort stehen jetzt für andere Zwecke zur Verfügung.

Bürgermeister Manuel Meger dankte Adele Büttner und Fiona Marie Mielenz von der Musikschule Fröhlich für ihren Vortrag. Quelle: Andreas Kaatz

Das Multifunktionsgebäude ist vielfältig nutzbar, insbesondere als Aula. Bis zu 315 Stühle können aufgestellt werden. Zudem gibt es einen Bühnenbereich mit 40 Quadratmetern Fläche. Beste Voraussetzungen also für Veranstaltungen von Schule und Hort wie unter anderem Weihnachtskonzerte, Präsentationen oder Einschulungen.

Aber auch Vereine und Gruppen können außerhalb der Schulzeit von den neuen Bedingungen profitieren. Eigentlich sollte das Haus schon eher fertig sein. Doch der Baubeginn hatte sich auf 2019 verschoben. Zuletzt gab es Lieferengpässe bei Bauteilen.

Annette Homann sorgte im Nachbarschaftsgarten Nauen, aber auch an der Arco-Schule für musikalischen Schwung. Quelle: Andreas Kaatz

Auch im Schulgebäude selbst ist baulich viel passiert. So wurden Treppenhäuser umgebaut, um Fluchtwege zu schaffen, und umfangreiche Brandschutzmaßnahmen erfolgten. Ein Aufzug wurde installiert, mit dem man im Mitteltrakt barrierefrei vom Kellergeschoss bis ins zweite Obergeschoss gelangt. Zudem sind Hort- und Klassenräume umgebaut und etwa mit Datenkabeln versehen worden.

Viel Geld in die Altstadt geflossen

Manuel Meger wies zudem darauf hin, dass im Zuge der Städtebauförderung in den vergangenen Jahren auch viel Geld, nämlich 9 Millionen Euro, in die Altstadt geflossen ist. Rund 80 Prozent der Gebäude dort seien saniert. „So konnte sich die Altstadt zu einer bevorzugten Wohn- und Geschäftslage entwickeln“, sagte er.

Zahlreiche Gäste kamen zur Eröffnung. Quelle: Andreas Kaatz

Und im Zusammenhang mit dem Förderprogramm „Soziale Stadt“ konnte in der Innenstadt-Ost ein Funktionsgebäude samt Nachbarschaftscafé am Stadtbad errichtet werden. Demnächst wird auch das neue Hortgebäude auf dem Arco-Campus in Betrieb genommen, und es laufen die Planungen für eine neue Sporthalle auf dem Gelände.

Erste 400 Meter-Bahn der Stadt

„Es wird auch einen Sportplatz mit der ersten 400 Meter-Bahn im gesamten Stadtgebiet entstehen. Mit diesen Projekten wollen wir auch die Attraktivität im sportlichen Bereich gefördert wissen. Das letzte Wort hinsichtlich der Durchführung der Arbeiten obliegt aber den Stadtverordneten“, so Meger.

Der Tag der Städtebauförderung wurde am Freitag mit Veranstaltungen an verschiedenen Stellen in der Stadt begangen, so unter anderem im Nachbarschaftsgarten, im Richart-Hof und im Karl-Bernau-Ring.

Von Andreas Kaatz