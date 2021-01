Nauen

Die Gehegeanlage an der Brieselanger Straße, die von ihrem Besitzer selbst immer als Zoo Nauen bezeichnet wurde, gibt es nicht mehr. In einer unangekündigten, gut fünfstündigen Aktion unter Polizeischutz hat das Veterinäramt des Landkreises Havelland am Freitag die rund 60 verbliebenen Tiere abtransportiert. Die Behörde wirft dem Besitzer Bernd Wilhelm vor, die Tiere nicht mehr richtig gehalten zu haben.

Begrüßt wird die Aktion von der Tierschutz-Organisation Aktion Tier. Wie Ursula Bauer mitteilt, habe man Ende November Anzeige erstattet. „In alten, martialisch wirkenden Gehegen wurden unter anderem Gänse, Enten, Hühner, Kaninchen, Affen und Waschbären gefangen gehalten. In zwei Freiläufen fristeten außerdem kleinwüchsige Hausschweine, Ponys, Esel und Ziegen ihr alles andere als artgerechtes Leben“, sagt sie.

Anzeige

„Hohe Gesundheitsrisiko“

Ursula Bauer wirft Wilhelm vor, bei seiner Tierhaltung weder Sachkunde bewiesen noch Tierliebe zu haben. „Teilweise waren viel zu viele Tiere auf engstem Raum zusammengepfercht. In keiner der vergammelten Hütten und Kisten, die als Behausungen dienten, lag Stroh oder eine kuschelige Decke.Bei Regen weichten die Gehegeböden auf und die Tiere mussten im mit Exkrementen vermischten Matsch waten. Durch die unhygienischen Zustände bestand ein dauerhaft hohes Gesundheitsrisiko.“ Auch die Ernährung der Zootiere sei alles andere als artgerecht gewesen.

Bernd Wilhelm jedoch widerspricht dieser Darstellung. „Das ist eine böse Intrige, die auf Lügen aufgebaut ist“, sagt er gegenüber der MAZ. Für ihn bricht eine Welt zusammen. „Die Tiere waren ordentlich versorgt und in einem ordentlichen Zustand“, sagt der 80-Jährige. Er habe den Großteil von ihnen einst aus schlechter Haltung gerettet, damit sie bei ihm ihr Gnadenbrot bekommen.

Es hat Spaß gemacht, Freude zu bereiten

„Damit wird den behinderten Menschen, die vor Corona immer hierher gekommen sind, eine Freude genommen“, sagt Wilhelm. „Wir waren mit den Tieren aber auch in Seniorenheimen. Es hat Spaß gemacht, anderen eine Freude zu machen. Das war alles kostenlos, wir haben nichts verdient“, so Wilhelm, der von Beruf Tierpfleger ist und 65 Jahre Praxis habe, wie er sagt.

Noch bis zum 22. Januar habe er jetzt die Möglichkeit, die Tiere, die an mehreren Stellen vorübergehend untergebracht sind, selber an Interessenten zu veräußern – wenn er denn welche findet. „Das sind alles schon sehr alte Tiere.“ Er befürchtet, dass sie wohl eher „in der Wurst landen“, also zum Schlachter kommen. „Das waren alles Familienmitglieder und alles sehr liebe und umgängliche Tiere.“

Leiden hat ein Ende

Wie Ursula Bauer sagt, sei dem Veterinäramt bekannt gewesen, dass Bernd Wilhelm „den Zoo Nauen seit vielen Jahren in dieser massiv tierschutzwidrigen Form betrieb. Nachdem ,Aktion Tier ’ Anzeige erstattet hatte, entschloss sich die Behörde letzten Freitag dann, das lange Leiden der Zootiere zu beenden.“

Wie die Behörde gegenüber der MAZ erklärte, habe man eine Weile gebraucht, um die Aktion vom Freitag rechtssicher zu machen. „Es war dann aber auch höchste Zeit, dass wir eingeschritten sind“, sagte Dr. Christiane de l’Or vom Veterinäramt. Allerdings sei die Aktion nicht ganz überraschend für den Tierhalter gewesen.

Auflagen wurden erteilt

„Wir hatten ihm in der Vergangenheit Auflagen erteilt hinsichtlich Sauberkeit, Fütterung und Futterlagerung und hatten ihn angehört. Aber es führte zu keiner Besserung“, sagt sie. Zwar habe Bernd Wilhelm die Anlage mit einem Tierschutzanliegen betrieben, „das dann aber nicht mehr so richtig zum Tragen gekommen ist. Ihm ist die Sache letztlich entglitten“, schätzt Christiane de l’Or ein

So musste man am Freitag feststellen, dass ein Schwein geferkelt hatte und alle Ferkel tot in der Box lagen. Davon habe Wilhelm aber nichts gewusst – ebenso wenig davon, dass eine Ziege beim Lammen verstorben war. Die Grünen Meerkatzen – eine Affenart – seien jetzt in einer Auffangstation für Wildtiere. Deren Behausung in Nauen sei zwar beheizt gewesen, aber es war trotzdem zu kalt. Diese und die anderen Tiere würden jetzt ärztlich versorgt.

Falls Bernd Wilhelm Interessenten für die Tiere findet, werde man diese genau prüfen. „Wir wollen, dass die Tiere in vernünftige Hände kommen“, sagt die Mitarbeiterin. Keinesfalls sollen sie aber auf der Schlachtbank enden. Abschließend sagt sie: „Es ist zwar sein Lebenswerk, aber im Sinne der Tiere mussten wir handeln. Wir hoffen als Amt, dass Herr Wilhelm einsieht, dass es das Beste für die Tiere ist.“

Von Andreas Kaatz