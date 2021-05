Nauen: Auszeichnung für Hauptfeuerwehrmann Heiko Nagel

Nauen/Markee

Für das beständige ehrenamtliche Engagement hat Nauens Bürgermeister Manuel Meger (LWN) dem Hauptfeuerwehrmann Heiko Nagel die bronzene Medaille für treue Dienste der Freiwilligen Feuerwehr überreicht. Im Beisein von Stadtwehrführer Jörg Meyer, dem Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung Ralph Bluhm (LWN) sowie dem Ortswehrführer der Einheit Markee, Klemens Winkler, wurde Kamerad Nagel im Feuerwehrgerätehaus in einer kleinen Feierstunde geehrt.

Erziehung fängt bei den Kleinen an

Bürgermeister Meger sagte: „Heiko Nagel ist zudem bei der Stadt Nauen angestellt und ist hier für die Brandschutzerziehung in den Kitas und den Grundschulen verantwortlich. Mit seiner Arbeit lernen die Kinder nicht nur den sicheren Umgang mit möglichen Gefahren. Kamerad Heiko Nagel ist mit seiner Arbeit seit vielen Jahren ein wichtiges Bindeglied für die Nachwuchsgewinnung bei der Feuerwehr“, sagte das Stadtoberhaupt anerkennend.

Auszeichnung in Nauen und Dörfern

Bürgermeister Meger und Stadtwehrführer Meyer bedauerten gleichermaßen, dass durch die Corona-Regeln die Auszeichnungen nicht im größeren Rahmen stattfinden konnte. „Bis Ende Juni werden daher weitere Kameraden in den Ortsteilen und in der Kernstadt geehrt – jeweils im kleinen, aber nicht minder anerkennenden Rahmen“, kündigte der Stadtwehrführer an. Die nächste Ehrung ist in der Einheit Ribbeck am 20. Mai geplant.

Von MAZonline