Nauen: Auto brennt wenige Meter vor einer Tankstalle

Ein Pkw geriet in Nauen am Freitag um 11.15 Uhr in Brand – und das wenige Meter vor der Aral-Tankstelle in der Hamburger Straße. Die Feuerwehr Nauen rückte mit fünf Fahrzeugen aus. Gelöscht wurde mit Netzwasser und Schaum. „Es brannte lichterloh aus dem Auto“, sagte Nauens Stadtwehrführer Jörg Meyer, „aber wir hatten das Feuer schnell unter Kontrolle.“ Die Tankstelle war durch den Brand nicht in Gefahr, schätzt er ein.

Das Auto brannte aus. Quelle: Kay Harzmann

Die Insassen konnten das Fahrzeug unverletzt verlassen. An dem Ford entstand Totalschaden. Zur Ursache des Brandes konnten noch keine Angaben gemacht werden.

