Nauen

Eine Frau hat am Sonntag in Nauen die Polizei alarmiert, ihr blauer Seat Ibiza mit dem Kennzeichen HVL-PL849 sei in der Nacht zuvor entwendet worden. Der Wagen war in der Spandauer Straße geparkt. Der Seat stand auf einem öffentlichen Parkplatz.

Der Diebstahl hat sich zwischen Sonnabend 20 Uhr und Sonntag 14.45 Uhr ereignet. Polizeibeamte begaben sich vor Ort und nahmen eine entsprechende Anzeige auf. Das Fahrzeug wurde in Fahndung gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

Von MAZonline