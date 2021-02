Nauen

Eines der größten zusammenhängenden Neubaugebiete soll im Westen der Stadt Nauen, nördlich der Hamburger Straße, entstehen. Mittlerweile liegt die Genehmigung für die Änderung des Flächennutzungsplanes für das Teilgebiet Luchblick II vor, wie Nauens Bauamtsleiter Bert Lehmann jetzt sagte. Sobald der Investor eine Klärung mit dem Umweltamt des Landkreises Havelland bezüglich offener Fragen herbeigeführt hat, soll das B-Plan-Verfahren zu Ende geführt werden.

„Wir hoffen, dass wir in der ersten Hälfte des Jahres den Bebauungsplan durchbekommen“, sagt Investor Bernd Fiedrich. Ziel soll es sein, noch in diesem Jahr mit dem Bauen zu beginnen. Das Gleiche gilt für die Änderung des alten rechtskräftigen Bebauungsplanes „Lietzowplatz“ bezüglich des Teilstücks „Luchblick III“. Die entsprechende Fläche befindet sich hinter dem Luch Center. „Da hoffen wir, dass die Stadtverordneten am 1. März der Offenlage zustimmen“, sagt Fiedrich.

Anzeige

Verfahren bis Ende des Jahres

Rund 150 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern sollen auf der 2,2 Hektar großen Fläche entstehen. Der Investor sieht Wohnungsgrößen zwischen 65 und 100 Quadratmetern vor, um unterschiedliche Bedarfe abzudecken. Der Bauausschuss hat jetzt einstimmig der Stadtverordnetenversammlung empfohlen, den B-Plan öffentlich auszulegen. Bis Ende des Jahres soll das Verfahren abgeschlossen werden.

Bedenken äußerte allerdings Bauamtsleiter Bert Lehmann. „Ich habe Schwierigkeiten mit dem Konzept“, sagt er. Ihm wäre es lieber, wenn der B-Plan in seiner ursprünglichen Fassung umgesetzt würde, „weil dann mehr Freiflächen vorhanden wären“. Auch die Erhöhung der Wohnbauflächen von 10 500 auf 18 270 Quadratmeter stößt auf sein Missfallen.

„Muss das sein?“, fragte er im Bauausschuss und stößt sich zudem an der geplanten höheren Geschossigkeit. Er hält es für möglich, dass eine Klage dagegen nicht ausgeschlossen ist. Dabei verwies er auf eine Normenkontrollklage, die gegen die Viergeschossigkeit des geplanten Altenheimes im Gebiet Luchblick I nebenan eingereicht worden ist.

Für breiteren Grüngürtel

Lehmann spricht sich zudem für eine breite Grünverbindung vom Havelland-Radweg bis zum Malbusen aus. „Man sollte darüber diskutieren, ob man die Größe der Wohnbaufläche nicht zugunsten des Grüns verändern könnte“, sagt der Bauamtsleiter.

Raimond Heydt (Piraten) hatte sich für ein beschleunigtes Verfahren eingesetzt – aber nicht, weil er geschäftliche Beziehungen mit dem Investor pflegt, wie er auf eine entsprechende Nachfrage betonte. „Wir sind der Meinung: Es geht nicht schnell genug vorwärts“, sagte er und spricht von einer Win-win-Situation.

Denn Investor Fiedrich habe mit 7 Euro pro Quadratmeter vergleichsweise geringe Mietpreise. Sonst müsse man in Nauen nämlich immer öfter auch schon 10 Euro oder 11,50 Euro pro Quadratmeter an Miete bezahlen. „Das ist ein Trend, den man eigentlich in Berlin vermutet. Ich kenne Leute, die sagen, die können sich Nauen nicht mehr leisten", so Heydt.

Bereit, Abstriche zu machen

Wie er sagt, findet er im B-Plan-Entwurf nicht alles gut. „Aber man benötigt ein gewisses Volumen, um Mietpreise von 7 Euro möglich zu machen. Dazu bin ich bereit, an anderen Stellen Abstriche zu machen." Ralph Bluhm (LWN) stimmte Heydt zu, dass man das Verfahren fortsetzen solle. „Die Offenlage ist zu begrüßen, um eine Klärung herbei zu führen."

Vorgesehen ist, dass der Bereich „Luchblick III“ in zwei Baufelder unterteilt wird. Im größeren, zum Luch Center hin, sollen dreigeschossige Häuser mit einem Staffelgeschoss oben drauf entstehen. Im kleineren Baufeld am Havellandradweg sind dreigeschossige Häuser geplant, um auf diese Weise eine Abstufung zu erreichen.

Fahrstühle werden eingebaut

Investor Bernd Fiedrich verteidigt die geplante höhere Geschossigkeit gegenüber dem rechtskräftigen B-Plan „Lietzow-Platz“. „Es geht darum, dass man effizienter bauen kann“, sagte er auf Anfrage. Fahrstühle sollen ermöglichen, dass mobilitätseingeschränkte Bewohner auch in oberen Etagen wohnen können. Dass es künftig zu wenig Grün in der Anlage geben wird, weist er zurück. „Jeder, der meine Häuser an anderen Standorten kennt, der weiß, dass ich sehr viel Grünausgleich bringe. Umso mehr Grün, umso mehr frischt das Baufeld auf“, sagt er.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bauamtsleiter Lehmann verwies darauf, dass sozialer Wohnungsbau, wie er bei der ersten Präsentation des Vorhabens angekündigt worden sei, in dem Bereich formal gar nicht möglich sei. Fiedrich jedoch stellte klar, ohne schon jetzt einen genauen Mietpreis zu nennen: „Wir bauen keine Sozialwohnungen, sondern sozialverträglichen Wohnraum, der sich am Index des Landes Brandenburg orientiert.“

Von Andreas Kaatz