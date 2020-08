Nauen

Eine dreistellige Summe Bargeld stahlen zwei bislang unbekannte Personen am Montagnachmittag aus der Kasse eines Geschäfts in der Brandenburger Straße in Nauen. Nach Aussage einer Angestellten soll es sich bei den Tätern um einen Mann und eine Frau handeln. Diese hätten sich zunächst im Geschäft umgesehen und schließlich an der Kasse in englischer Sprache die Herausgabe des Wechselgeldes gefordert. Der Mann sei daraufhin um den Tresen gelaufen und habe das Geld aus der Kasse genommen.

Die Polizei bittet um Hinweise

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf die Identität der beiden Personen geben können. Sie werden wie folgt beschrieben: Der Mann soll 50 Jahre, 1,80 Meter groß und von schmaler Statur sein. Er trug eine schwarze Stoffhose und ein schwarzes Jackett. Die Frau soll 50 bis 60 Jahre alt, 1,65 Meter groß und von kräftiger Statur gewesen sein. Sie hat ein rundliches Gesicht und kurze braune Haare. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion unter 03322/275-0 entgegen.

