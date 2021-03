Nauen

Wohnlich muss es auf jeden Fall sein. Nicht nur in den Zimmern und in den Gemeinschaftsräumen, sondern auch auf dem Flur, wo Bilder mit angenehmen Farben hängen. Darauf legt Robert Lorenz wert. Denn in den neu gestalteten Räumen in der Paul-Jerchel-Straße in Nauen werden die Bewohner viele Wochen und Monate verbringen und eventuell auch bis zum Lebensende bleiben.

„Wir beherbergen hier außerklinisch intensiv- und beatmungspflichtige Bewohner“, sagt der Geschäftsführer der Beatmungs- und Intensivpflegezentrum Nauen GmbH (BIZ). In Nauen wurde in diesem Monat ein weiterer Standort eröffnet. Bis zu 20 Bewohner werden dort später in zwei Wohngruppen mit jeweils zehn Plätzen leben und rund um die Uhr betreut. „Die ersten zwei Bewohner haben wir schon, ein weiterer wird diese Woche noch kommen“, sagt die Nauener Standortleiterin Nancy Höwler.

Großer Bedarf an Plätzen

Dass es einen großen Bedarf an Intensivpflegeplätzen gibt, erfährt Robert Lorenz, der die BIZ-GmbH gemeinsam mit dem zweiten Geschäftsführer Detlev Schafeld leitet, immer wieder. Es geht dabei unter anderem um austherapierte Patienten, die eine Trachealkanüle benötigen, mit der sie künstlich beatmet werden.

„Da gibt es mehr Menschen als man denkt“, sagt Lorenz. Das können Patienten sein, die eine langwierige chronische Lungenerkrankung haben – etwa durchs Rauchen verursacht –, oder aber welche, die nach einem schweren Unfall im Wachkoma liegen und deren Gehirn so stark geschädigt ist, dass sie Atemunterstützung brauchen.

BIZ-Geschäftsführer Robert Lorenz. Quelle: Andreas Kaatz

„Wir haben nicht nur ältere pflegebedürftige Menschen in unseren Einrichtungen, sondern es geht ab 20 Jahren los. Das Durchschnittsalter liegt zwischen 50 und 60 Jahren“, sagt er unter Bezug auf die Erfahrungen in den bisherigen BIZ-Standorten in Neuruppin und Willich bei Düsseldorf.

Nur Pflegefachkräfte

Lorenz ist wichtig, dass die Bewohner gut aufgehoben sind. „Wir haben hier ausschließlich Pflegefachkräfte. Eine Fachkraft ist für maximal drei Bewohner zuständig. Dadurch haben wir auch einen riesigen Personalbedarf“, sagt Robert Lorenz. Rund um die Uhr werden die Bewohner betreut. Der einzige Unterschied zu einer Klinik: „Wir haben hier nicht 24 Stunden einen Arzt. Aber unsere Fachkräfte sind auf Notfälle geschult“, sagt der Geschäftsführer. Etwa für den Fall, dass Patienten plötzlich keine Luft mehr bekommen.

In erster Linie kommen die Bewohner der BIZ-GmbH aus Kliniken oder aus Reha-Einrichtungen. Und weil der Bedarf an Plätzen steigt, hatte man sich auch westlich von Berlin nach einem neuen Objekt umgesehen. Im Internet ist Lorenz auf das leer stehende Haus in der Paul-Jerchel Straße gestoßen, in dem vor ein paar Jahren noch Demenz-Wohngruppen untergebracht waren. Ein langjähriger Mietvertrag wurde abgeschlossen. Anfragen von Angehörigen aus Rathenow, Brandenburg oder Falkensee ließen nicht lange auf sich warten.

Umfangreiche Bauarbeiten

Um das Haus für den geplanten Zweck herzurichten, erfolgten umfangreiche Umbau- und Modernisierungsarbeiten. So waren die Bauleute in Sachen Brandschutz und Lüftung aktiv und haben unter anderem Fußböden erneuert und die Bäder neu gefliest. Dass die Kita „Bunte Umwelt“ als weiterer Mieter mit im Gebäude ist, findet Lorenz eine gute Kombination.

Eine freundliche Atmosphäre im Flur. Quelle: Andreas Kaatz

Die Firma gibt es seit mehr als vier Jahren. Der 33-Jährige kommt ursprünglich aber nicht aus dem Metier. „Ich bin eigentlich gelernter Klempner. Aber als ich feststellen musste, dass die Pflege von meinem Opa eine Katastrophe war, dachte ich mir: Das kann ich besser“, sagt er. Mit seinem Geschäftspartner kaufte er zu Beginn ein Haus für betreutes Wohnen. Später machte er nebenberuflich eine Ausbildung zum examinierten Altenpfleger und lässt sich jetzt zum Pflegedienstleiter ausbilden, um auch selber fachlich auf der Höhe zu sein.

Noch wird Personal gesucht

Um den Standort Nauen weiter hochfahren zu können, sucht die BIZ-GmbH noch qualifiziertes Personal und hat dabei auch einen besonderen Weg beschritten. So sei die Firma Prüfstützpunkt für ausländische Fachkräfte, wie Lorenz sagt.

Medizinisch ausgebildete Bewerber aus Mazedonien und Bulgarien müssen für ein halbes Jahr eine Anerkennungsprüfung entsprechend den deutschen Standards durchlaufen. „Wir haben uns vorgenommen, 10 bis 15 Fachkräfte anerkennen zu lassen für den Unternehmensverbund“, sagt der Geschäftsführer.

Von Andreas Kaatz