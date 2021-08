Nauen

Dass der Straßenverkehr in Nauen in den nächsten Jahren zunehmen wird, ist kein Geheimnis. Ein Blick auf die vielen Wohnungsbaustellen genügt, zusätzliche Projekte im Stadtgebiet sind in Arbeit. Dort werden künftig tausende weitere Menschen wohnen, die dann auch zur Arbeit kommen müssen und zurück.

Eine Verkehrsuntersuchung, die die Stadt in Auftrag gegeben hat, kam 2020 zu dem Ergebnis, dass die vorhandene Infrastruktur – in Verbindung mit ein paar Verbesserungen – das zusätzliche Aufkommen bewältigen kann. Selbst beim schon heute viel befahrenen Rathauskreisel sei nicht mit einem Kollaps zu rechnen.

Die Sorge wächst

Doch bei einigen Abgeordneten wächst die Sorge, ob dies nicht doch der Fall sein könnte. So wurde jetzt im Bauausschuss der Ruf nach einem Verkehrskonzept laut, das verschiedene Aspekte berücksichtigt, die Empfehlungen der Untersuchung aufgreift und auch den Investoren klare Vorgaben macht. Wie man zu so einem Konzept kommt, das alle künftigen Verkehrsströme berücksichtigt, soll demnächst in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung abgestimmt werden. Im Laufe des nächsten Jahres sollte das Konzept dann vorliegen, stellt sich Ausschussvorsitzender Raimond Heydt (Piraten) vor.

So wird unter anderem kritisch gesehen, dass künftig deutlich mehr Verkehr als heute durch die Ziegelstraße fahren könnte – auf dem Weg zum Rathauskreisel. Denn im Süden sind zwei weitere große Wohngebiete in Vorbereitung. Dabei handelt es sich um die Bebauungspläne „An der alten Ziegelei“ und „Quartier Ziegelstraße“. Doch schon der Bauverkehr durch die Straße hatte die Anwohner dort in der Vergangenheit auf die Palme gebracht.

Fahrradstraße soll entstehen

Geht es nach Raimond Heydt, sollte die Ziegelstraße nach wie vor eine Fahrradstraße werden – so wie in der Verkehrsuntersuchung empfohlen. Allerdings erinnerte Ralph Bluhm (LWN) daran, dass die Stadtverordneten eine entsprechende Ausweisung der Straße vor einiger Zeit abgelehnt hatten. Das Thema sei damit nun vom Tisch. Für Heydt ist die Fahrradproblematik aber letztlich der einzige Weg, wie man in der Kernstadt vom Auto wegkommt. „Es kann nicht sein, dass wir alles passieren lassen, bis es kracht.“

Für Fraktionskollege Michael Stober (SPD) geht es zudem darum, „den Radverkehr besser zu schützen“. Es sollten mehr Radwege ausgewiesen werden, die ausschließlich von Radlern befahren werden dürfen. „Eine vorausschauende Verkehrsplanung ist nicht zu erkennen“, kritisierte er. Schon jetzt staue sich der Verkehr morgens am Rathauskreisel, bis zu 40 Sekunden müsse man warten.

Spange soll Entlastung bringen

Thomas Große Rüschkamp (CDU) indes ist nicht der Ansicht, dass gar nichts passiert. „Im Süden diskutieren wir über die Spange.“ Gemeint ist die geplante Querverbindung zwischen Ketziner und Brandenburger Straße, die jeweils mit einem Kreisverkehr anbinden und den Rathauskreisel entlasten soll. Diese wird von den Investoren der Baugebiete errichtet.

Allerdings wandte Stober erneut ein, dass diese Straße mit einer Breite von sechs Meter viel zu eng sei. „Die Straße kann nicht funktionieren.“ Da an der Fahrbahn künftig senkrecht geparkt wird, werde der Verkehrsfluss durch ausparkende Autos immer wieder unterbrochen. So glaubt er nicht, dass diese Straße zu einer echten Entlastung führen wird. „Der eine Investor weiß nicht, was der andere macht. Wir können ihnen nicht die übergeordnete Verkehrsplanung überlassen. Wir müssen ein Konzept ableiten, das tragfähig ist“, meint er grundsätzlich.

Von anderer Seite gab es hingegen den Hinweis, dass die Verkehrsplaner für die beiden neuen Baugebiete die gleichen sind. Und in der jüngsten Bauausschusssitzung seien den Investoren Hausaufgaben hinsichtlich der Erschließung der Baugebiete aufgegeben worden.

Kritik an Panikmache

Ralph Bluhm indes sprach von Panikmache. Er sieht die vorliegende Verkehrsuntersuchung durchaus als gute Grundlage für die weitere Arbeit und „das Kind noch lange nicht in den Brunnen gefallen“. Hinsichtlich der Spange könnte man auf jeden Fall noch einmal mit den Investoren reden.

Ansonsten gelte: Das Ergebnis der Verkehrsanalysen für die jeweiligen Knotenpunkte sollte man den Bauträgern als Arbeitsauftrag mit auf den Weg geben. „Wenn Vorhaben angemeldet werden, müssen wir darauf hinweisen, das die und die Sachen beachtet werden müssen“, sagte er. Anschließend müsse man die Fachleute, wie die Ingenieurbüros und die Verwaltung, kontrollieren.

Kreisel verteilen den Verkehr

Gunther App vom Bauamt sieht die vorliegende Verkehrsuntersuchung als gute Arbeitsgrundlage. Danach könnten alle Knotenpunkte den Verkehr aufnehmen. Dazu beitragen sollen auch die beiden geplanten Kreisverkehre an der Ketziner und Brandenburger Straße, die den Verkehrsstrom abbremsen und verteilen werden. „Das Gutachten hat deutlich dargelegt, wo welcher Verkehr in welcher Zeit abfließt.“

Wie berichtet, waren die Verkehrsplaner bei ihrer Untersuchung laut Vorgabe der Stadtverwaltung von zusätzlich 5000 Einwohnern ausgegangen – insbesondere in den neuen Wohngebieten, nördlich des Bahnhofs, als auch in elf Baugebieten im Zuge der Stadterweiterung Süd, zwischen Ketziner und Brandenburger Straße.

Neben dem Rathauskreisel wurden außerdem der Kreisverkehr an der Robert-Bosch-Straße/B 273, die Einmündung der Karl-Liebknecht-Straße in die Brandenburger Straße, die Einmündung der Ludwig-Jahn-Straße in die B 273 sowie der Verkehr auf der Ketziner Straße untersucht. Maßgabe soll jeweils die Spitzenverkehrszeit mit dem größten Verkehrsaufkommen gewesen sein.

Zudem wurden Möglichkeiten präsentiert, wie das Radwegenetz verbessert werden kann – etwa durch Fahrradstraßen in der Ziegel- und Schützenstraße. Und man empfahl eine Parkraumbewirtschaftung am Bahnhof und am Rathaus.

Von Andreas Kaatz