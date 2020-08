Nauen

Für Steffen Kirchhoff ist es schon etwas Besonderes, als Bauleiter an der Sanierung des Berliner Hofes in der Nauener Altstadt mitzuwirken. Denn er hat zu dem Gebäude in der Goethestraße 54 eine persönliche Beziehung.

„Meine Mutter arbeitete hier mal als Kellnerin, von 1968 bis 1974“, sagt er. Als Sechsjähriger besuchte er sie des Öfteren und wartete auf sie. So weiß er deshalb noch genau, wo beispielsweise früher der Tresen stand. „Wenn man nun dabei mithelfen kann, dass wieder Leben in das alte Gemäuer einzieht, das macht schon Spaß“, so Kirchhoff.

Schon mehrere Objekte saniert

Michael Schob will den Berliner Hof, der vor seinem Kauf im Jahre 2011 lange Zeit leer stand und verrottete, gemeinsam mit seiner Frau Sabine wieder auf Vordermann bringen. Es ist neben der alten Brauerei eines der letzten großen Projekte der Nauener Altstadtsanierung. Schob macht so etwas nicht zum ersten Mal, hat schon mehrere Häuser in der Goethestraße saniert. Er kennt sich aus, aber jedes Objekt hat seine Eigenheiten.

Michael Schob und Steffen Kirchhoff in luftiger Höhe. Quelle: Andreas Kaatz

„Das ist teilweise schon sehr knifflig. Man muss sehr genau hinschauen: Was passiert, wenn ich das oder das mache?“, meinte er. Viel Arbeit hatte deshalb im Vorfeld der Statiker. So wurde beispielsweise festgestellt, dass im Vorderhaus eine Wand auf einem Gewölbekeller steht, der älter ist als das Haus und noch aus der Zeit vor dem Stadtbrand von 1695 stammt.

Gebäude wird stabilisiert

„Da müssen wir jetzt Stahlträger und Stahlbetonbalken einziehen, um die Kellerdecke zu entlasten.“ Auch das Fundament muss abschnittsweise erneuert werden, um die Stabilität des Gebäudes zu verbessern.

Die stark beschädigte Fassade von 1901 an der Goethestraße bleibt erhalten, wird repariert und gereinigt. Zudem wird das fehlende Mauerwerk dahinter wieder hergestellt. Im einstigen Gastraum wird der Fußboden abgesenkt, so dass eine durchgehende Raumhöhe von 2,80 Meter entsteht. Viel ist aus früheren Zeiten nicht erhalten, aber: „Wir haben die Deckengestaltung von 1901 gefunden und wollen sie wiederherstellen“, sagt Schob. Mit Schablonen werden die Ornamente und Farbigkeiten von damals auf die neue Deckenverkleidung aufgebracht.

Hotel mit 16 Zimmern

Künftig soll es in dem Objekt wieder eine Gaststätte geben. Außerdem ist ein Hotelbetrieb mit 16 Zimmern geplant. Der Saal, der 1895 vom damaligen Eigentümer Wilhelm Kraatz errichtet wurde, wird wieder für Feiern zur Verfügung stehen. Steffen Kirchhoff kann sich noch gut an die Feiern zu DDR-Zeiten Anfang der 80er-Jahre erinnern: „Sonntags war da immer Highlife.“

Anke Hensel, die ein freiwilliges Jahr in der Denkmalpflege macht, arbeitet die Deckentäfelung im Saal auf. Quelle: Andreas Kaatz

Der Saal wird jetzt ebenfalls Schritt für Schritt restauriert. Elektro ist schon drin, der Putz wurde mit Kalkglätter repariert – ein früher üblicher Baustoff. Teile der Wandpaneele sind im Laufe der Zeit verschwunden, müssen nun neu angefertigt werden.

Paneele werden aufgearbeitet

Die vorhandenen Paneele werden aufgearbeitet, ebenso wie die Deckentäfelung. Außerdem erhält der Saal seine Rundbogenfenster zurück, die 1941 gegen kleinere Fenster – wohl wegen der besseren Verdunklungsmöglichkeiten in Bombennächten – ersetzt worden waren. Der Kamin im Saal soll erhalten bleiben.

So soll die Fassade des Berliner Hofes in der Goethestraße 54 wieder aussehen. Quelle: Bauherr

„Wir haben hier noch viel Arbeit, sagt Michael Schob. „Wir hoffen, in den nächsten zwölf Monaten den Rohbau fertig zu bekommen.“ Wann das Objekt komplett saniert sein wird, das vermag er noch nicht zu sagen. „Die Nauener werden den Berliner Hof aber nicht so erleben, wie sie ihn gekannt haben, sondern wie er 1901 war.“

Blick über Dächer von Nauen

Ein Bonbon wird sicherlich die geplante Terrasse sein, die am Giebel des Saalgebäudes angebracht wird, wo auch der Name von Wilhelm Kraatz verewigt ist. Die soll dann – fünf Meter höher als die bereits abgerissene Vorgängerplattform – einen Blick über die Dächer von Nauen ermöglichen. Hinein in die Kirchgasse. Darauf freut sich Michael Schob schon jetzt.

Von Andreas Kaatz