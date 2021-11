Nauen

„Bingo!“ tönt es durch den Raum der Tagespflege „Treffpunkt am Wasserturm“ der Gemeinschaftswerke Wohnen und Pflege. Das Spiel ist für die Besucher einer der Höhepunkte des Tages. Dabei wird jedes Mal ihr Ehrgeiz geweckt. Nicht zuletzt lockt bei einer vollständigen Zahlenreihe auch eine süße Überraschung: ein Stückchen Schokolade. Das sorgt für Extra-Motivation.

„Showmasterin“ Annett Lessel dreht das Ziehungsgerät mit den Kugeln. Eine weitere rollt heraus. „Und die nächste Zahl ist die 60“, verkündet die Mitarbeiterin. Eifrig durchforsten die anwesenden Damen und Herren daraufhin ihren Zettel nach dieser Zahl. „Ich habe sie“, ruft Marita Ambrosi. Doch noch reicht es bei ihr nicht, eine richtige Zahl fehlt in der Reihe noch. Mehr Glück hat beim nächsten Mal Charlotte Lippelt. Die Sieben wird gesucht. „Die habe ich, Bingo“, ruft sie. Frauke Tietz, stellvertretende Leiterin der Tagespflege, bringt ihr den Lohn. Und weiter geht’s mit der Ziehung.

Presseschau gehört dazu

„Heute haben wir eine muntere Gruppe, die sehr redselig ist. Deshalb spielen wir auch Bingo“, sagt Frauke Tietz. Denn die Teilnehmer müssen noch gut gucken und die Zahlen erkennen können sowie die Spielregeln erfassen. Das klappt nicht mehr bei jedem Gast der Tagespflege.

Aber auch die Presseschau gehört regelmäßig zum Programm. Dann werden Beiträge aus der MAZ vorgelesen. „Da gibt es dann Neues aus der Region. Viele kennen Nauen sehr gut“ sagt Frauke Titz. Sie spricht von Milieutraining. „Dazu gehört auch, dass wir donnerstags mit den Frauen und Männern auf den Markt gehen, um Blümchen und oder Obst zu kaufen. Manchmal treffen sie da Leute, die sie lange nicht gesehen haben. Dann ist die Freude groß“, sagt die stellvertretende Leiterin.

Zwölf Plätze vorhanden

Zwölf Plätze hat die Tagespflege der Gemeinschaftswerke in der Goethestraße. Im Durchschnitt kommen derzeit pro Tag acht bis zehn Besucher. Die meisten von ihnen sind zwei bis drei Tage in der Woche da. „Wenn solche Angebote nicht vorhanden wären, gäbe es oft nur den Heimplatz. Aber dann könnten die Menschen nicht zu Hause sein. Wir haben hier reizvolle und fachlich fundierte Angebote“, sagt Niederlassungsleiter Jan-Michael Langner.

Ein Ziel sei es auch, mit dem Angebot in der Goethestraße 47 die Angehörigen von pflegebedürftigen Personen zu entlasten. „Denn es kann zu Hause schnell zu einer Überforderung kommen.“ So besteht die Möglichkeit, dass sie in der Zeit einkaufen können und gleichzeitig wissen, dass etwa der an Demenz erkrankte Partner gut versorgt ist. Ab Pflegestufe 2 übernehmen die Kassen die Kosten, allerdings muss auch ein gewisser Eigenanteil aufgebracht werden. Dieser kann jedoch unter gewissen Umständen von den Pflegekassen übernommen werden.

Mittagessen auf Wunsch

Derweil zieht ein leckerer Duft durch die Räume. Der kommt aus der Küche. Mitarbeiterin Marina Vetters schwingt dort an diesem Tag den Löffel. „Ich koche heute süßsaure Eier auf Wunsch von Frau Ambrosi“, sagt sie. Die konnte heute den Speiseplan bestimmen, andere Gäste sind dann das nächste Mal dran.

Marina Vetters kocht diesmal das Mittagessen. Es gibt süßsaure Eier. Quelle: Andreas Kaatz

Die 76-jährige Brieselangerin fühlt sich wohl in der Tagespflege in der Goethestraße. „Nach dem Tod meines Mannes wurde ich krank und bin auf Anraten meines Arztes zur Tagespflege gekommen.“ Das hat ihr sehr geholfen, wie sie sagt. „Ich singe so gern, und hier kann ich singen und sogar jodeln. Beim Herbstfest vergangene Woche habe ich mit fünf Leuten getanzt.“

Selbstständigkeit erhalten

„Die Menschen, die zu uns kommen, sind gerne hier“, bestätigt Frauke Tietz. „Wir können uns auf alle Gäste einstellen, denn wir haben einen guten Betreuungsschlüssel. Wir hatten auch schon Leute, die schwer an Demenz erkrankt sind“, sagt sie. Und wenn Not am Mann ist, werden auch Pflegearbeiten durchgeführt.

„Uns geht es auch darum, dass die Menschen sich eine gewisse Selbstständigkeit erhalten. Denn viele werden zu Hause überversorgt, bekommen alles gemacht“, so Frauke Tietz weiter. Nachdem sie morgens vom Fahrdienst zu Hause abgeholt worden sind, würden sie in der Tagespflege beispielsweise bei der Vorbereitung des Frühstücks helfen, mit dem der Tag grundsätzlich anfängt.

Jägerschnitzel ist beliebt

Und auch fürs Mittag leisten sie ihren Beitrag, wenn sie möchten: Kartoffeln schälen oder Gemüse putzen. „Sie können mithelfen, ihr Lieblingsessen zu kochen.“ Gut nachgefragt sind Jägerschnitzel mit Nudeln, Soljanka, Königsberger Klopse oder Grützwurst. Alles Speisen, die sie von früher her kennen und die ihr Erinnerungsvermögen anregen.

„Ich fahre gern zur Tagespflege, weil ich ein wenig Abwechslung brauche. Ich wäre sonst alleine“, sagt die 83-Jährige Charlotte Lippelt. „Ich möchte mit Leuten in Kontakt kommen.“ Das will auch Lisa Thielke aus Berge. Die 86-Jährige sagt: „Ich bin gut aufgenommen worden und immer gerne hier.“ Seit knapp zwei Jahren ist zudem Swetlana Wilke dabei. Die 48-Jährige findet es ebenfalls gut dort und spielt mit großer Leidenschaft Bingo.

Zweiter Standort soll wieder eröffnet werden

14.30 Uhr ist Kaffeezeit. Dafür hat Marina Vetters schon Mohnkuchen gebacken. Anschließend folgt die Abschlussrunde. Da sind neben Bingo auch andere Spiele hoch im Kurs wie Annett Lessel berichtet: „Wir spielen dann fürs Gedächtnistraining Memory, Stadt, Land, Fluss, wir raten Redewendungen oder lesen Märchen und Kurzgeschichten vor“, sagt sie. Ab 16 Uhr werden die Gäste wieder nach Hause gebracht.

Aufgrund von Corona war die Tagespflegeeinrichtung der Gemeinschaftswerke bis Mai geschlossen. Und das gilt für den zweiten Standort, die Berliner Straße 8 mit acht Plätzen, bis heute. „Wir haben durch die Pandemie einen Einbruch erlitten und jetzt noch freie Kapazitäten. Wir wollen die Berliner Straße 8 wieder hochfahren“, kündigt Langner an.

Dazu wird mit Flyern Werbung gemacht. Und am Freitag, dem 5. November, soll es einen Tag der offenen Tür in der Goethestraße 47 geben, bei dem sich Interessenten über die Angebote informieren können.

Mehr Infos: Tag der offenen Tür „Bingo und Brot“ am Freitag, dem 5. November, von 15 bis 18 Uhr im „Treffpunkt am Wasserturm“, Goethestraße 47. Telefon: 03321/7 48 51 80

