Es ist durchaus spannend: Wer Glück hat und genau zur richtigen Zeit kommt, der kann im Büchertauschschrank am Stadtbad in Nauen sogar Bestseller-Literatur finden. Doch auch sonst lohnt sich ein Blick in die Regale, denn das Angebot wechselt ständig. Es wird letztlich von den Lesern bestimmt.