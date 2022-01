Nauen

Manuel Meger (LWN) hatte am 26. Januar 2018 sein Amt als Bürgermeister von Nauen angetreten. Er konnte sich in einer Stichwahl knapp mit 66 Stimmen gegen Eckart Johlige (CDU) durchsetzen. Mittlerweile ist für ihn Halbzeit, die ersten vier Jahre sind herum. Im MAZ-Gespräch äußert er sich zu Kita-Plätzen, Investitionen und zu Kritik an seiner Personalpolitik.

Herr Meger, was stellte für Sie als Bürgermeister die größte Herausforderung dar in Ihrer bisherigen Amtszeit? War es Corona?

Manuel Meger: Nein, das würde ich nicht sagen. Bei Corona müssen viele Sachen umgesetzt werden, die von oben verordnet werden. Da hat man wenig Entscheidungsspielraum. Ich denke: Eine der größten Herausforderungen war gleich zu Beginn meiner Amtszeit, dass hier bei mir viele Mütter mit Baby auf dem Arm saßen, die keinen Kita-Platz bekommen haben. Sie konnten nicht arbeiten, weil wir als Stadt nicht in der Lage waren, allen Eltern Kita-Plätze zur Verfügung zu stellen. Ich musste 40 bis 50 Absagen unterschreiben. Das tat mir auch als Elternteil weh.

Können Sie in dieser Hinsicht Entwarnung geben?

Ja, wir sind jetzt durch, haben vorläufig genug Kita-Plätze. Wir konnten zusätzliche Plätze schaffen, die ersten in Groß Behnitz. Damals hatte man mich für verrückt erklärt, dass wir nach dem Neubau dort das alte Gebäude auch noch sanieren. Aber jetzt haben wir im Dorf insgesamt 88 Plätze. Dann kamen die Kita in Berge und die Kita an der Schillerstraße in Nauen.

Wie groß war die Umstellung für Sie, als Sie in die Verwaltung gewechselt sind? Sie kamen schließlich aus einem ganz anderen Bereich.

Das war schon eine große Umstellung für jemanden, der aus dem Dienstleistungssektor kommt, wo man kundenorientiert ist. Ich musste lernen, dass Verwaltungsarbeit manchmal starr und langwierig sein kann und man bei Projekten, die man vorhat, eingebremst wird.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Als eines der ersten Projekte hatte ich mir fest vorgenommen, dass das Goethegymnasium endlich zu seinem Sportplatz kommt. Aber wir werden erst jetzt, im Frühjahr 2022, mit dem Bau anfangen und im Herbst fertig sein. Dabei hatten wir noch Glück, dass die Fläche nicht als Biotop eingestuft wurde oder eine B-Plan-Änderung erforderlich war. Dann wären wir bei sieben Jahren. Das ist schon ernüchternd, wie langsam das manchmal geht.

Hatten Sie angesichts solcher Erlebnisse nicht schon schnell die Nase voll oder ist es für Sie immer noch die richtige Entscheidung, dass Sie sich als Bürgermeister beworben haben?

Für mich ist es immer noch ein Traumjob. Was mich ein bisschen belastet, ist die Corona-Pandemie. Vor allem deshalb, weil ich kaum mit den Menschen in Kontakt kommen konnte, was ich aber eigentlich am liebsten mache. Denn Veranstaltungen sind ausgefallen, das Leben in der Stadt und den Ortsteilen wurde heruntergefahren. Ich habe auch darauf verzichtet, zum 90., 95. oder 100. Geburtstag zu gratulieren, um nicht jemanden zu gefährden. Das Vor-Ort-Sein bei den Menschen, das fehlt mir schon.

Nauen ist eine schnell wachsende Stadt. Sie sprachen schon die Kita-Plätze an, was kommt als nächstes, eine neue Schule?

Tatsächlich geht es jetzt mit den größeren Kindern weiter. Wir müssen in den nächsten Jahren die Schulen fit machen, womit wir aber auch schon begonnen haben. Und wir werden die Voraussetzungen schaffen, dass wir in dem Moment, wenn unsere Einrichtungen an der Kapazitätsgrenze sind, ein Projekt haben, so dass wir einen Neubau starten können. Meine Präferenz liegt ganz klar auf einem freien kirchlichen Träger. Da sind wir schon ziemlich weit in den Gesprächen mit den Johannitern und auch mit dem Standort in der Brandenburger Straße, der zehn Hektar umfasst. Ziel ist es, dass im Quartier Südstadt, wie ich es nenne, nicht nur Wohnraum, sondern auch eine Schule errichtet wird.

Damit kommen Sie also auch der Opposition entgegen, die schon lange einen Schulneubau fordert?

Nein. Meine Präferenz lag schon immer auf einer christlichen Grundschule als Alternative. Aber ich rede auch nicht von 2023, sondern von der Zukunft – eventuell auch nach meiner ersten Amtszeit. Jetzt liegt der Schwerpunkt erst einmal darauf, unsere bestehenden Schulen in einen zeitgemäßen Zustand zu versetzen. Dazu gehören auch der Sportplatz, der umgestaltet werden muss, und die geplante Turnhalle an der Arco-Schule.

Was denken Sie, wie wird sich die Bevölkerungsentwicklung in Nauen fortsetzen?

Wir werden das Complan-Gutachten in diesem Jahr fortschreiben, um zu wissen, wie sich die Kinderzahlen in allen Altersgruppen weiterentwickeln. Dabei wird vermutlich auch die Baupreisentwicklung eine Rolle spielen. Weil die Quadratmeterpreise stark gestiegen sind, wird sich mit dem Zuzug wohl auch die Bevölkerungsstruktur verändern. Ich hätte niemals gedacht, dass wir in der Kernstadt Quadratmeterpreise von 350 bis 450 Euro bekommen. Und in den Ortsteilen sind wir auch schon bei 80 Euro. So wird wohl nicht mehr der- oder diejenige hierherziehen, die dem Berufsleben noch nicht so lange angehören und den Wunsch einer Familiengründung hegen, sondern eher Eltern, die schon im Leben stehen und finanzielle Rücklagen haben.

Worauf sind Sie stolz?

Dass wir in Sachen Sportplätze einiges geschafft haben, denn die Anlagen waren immer stiefmütterlich behandelt worden. So konnten wir in Wachow einiges machen und haben den Platz in Groß Behnitz vollumfänglich saniert. Beim VfL Nauen gibt es einen Hybridrasenplatz. Und in Kienberg sind wir gemeinsam mit dem Landkreis dran, das Vereinshaus zu sanieren. Auch in Markee passiert etwas. Berge, mein Heimatort, musste noch zurückstecken, weil der Bedarf bei anderen größer ist. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir da etwas mit Fördermitteln machen können. Mit diesem und den neuen Sportplätzen am Goethegymnasium und an der Arco-Schule werden wir einer Stadt mit 20 000 Einwohnern gerecht.

Bei ihrem Amtsantritt haben Sie angekündigt, bestehende Gräben zwischen Kernstadt und den Ortsteilen zuschütten und verbindend wirken zu wollen. Ist das gelungen?

Ich bin schon der Meinung, dass es zwischen Kernstadt und Ortsteilen sowie zwischen Verwaltung und Ortsteilen besser geworden ist. Es gibt regelmäßige Sitzungen mit den Ortsvorstehern und den Ortsbeiräten. Ich kenne ja auch noch das Klima aus meiner Zeit als Ortsvorsteher, das nicht gut war. Aber es gibt auch noch Ortsteile, wo das Klima vergiftet ist. Da müssen wir weiter dran arbeiten, dass es besser wird. Für die Optimierung der Zusammenarbeit insgesamt sowie zur Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeiten der Ortsbeiräte setzt sich die Ortsteilbeauftragte als Bindeglied zwischen den Ortsbeiräten, den Stadtverordneten und der Verwaltung ein.

Es gab immer wieder wechselseitige Kritik, dass bei Investitionen die Kernstadt bevorzugt wird oder die Ortsteile. Wie sehen Sie das?

Die ersten drei Haushalte in meiner Amtszeit waren geprägt von der Kernstadt, wenn man allein die Gelder sieht, die in die Arco-Schule geflossen sind. Und auch die Straßenbaumaßnahmen, während die Ortsteile zurückstecken mussten. Doch der Bedarf in der Kernstadt war eben größer wie etwa bei der Hamburger Straße oder der Dammstraße. Deshalb kann ich nicht verstehen, warum es in Bezug auf den diesjährigen Haushalt nun heißt: Der Bauer macht sich das Dörfchen schön. Wenn jetzt in Ebereschenhof und Hertefeld ein Gehweg gebaut wird, dann ist es ok, glaube ich.

Kann sich das Gegeneinander auch mal ändern?

Künftig wächst eine Generation heran, mit der sich der Streit eventuell herauswächst. Die Kinder aus der Kernstadt und den Ortsteilen spielen zusammen Fußball, sind in Vereinen aktiv, gehen gemeinsam zur Schule. Trotzdem meine ich, dass jeder – ob er in der Kernstadt oder in den Ortsteilen aufwächst – stolz darauf sein soll, wo er herkommt. Mein Ziel ist, dass sich Kernstadt und Ortsteile künftig im Gleichschritt entwickeln.

Sie hatten einst als Abgeordneter in der Stadtverordnetenversammlung die mangelnde Transparenz der Verwaltung kritisiert. Hört man heute die politischen Kontrahenten, hat sich da nichts gebessert. Wie sehen Sie das?

Ich sehe das anders. Wir treffen uns jedes halbe Jahr als Verwaltungsspitze mit den Ortsbeiräten. Und ich lade die Vorsitzenden aller Fraktionen ein, um bestimmte Dinge zu beraten. Ich möchte wissen, was die Fraktionen besprochen haben möchten. Aber das klappt nicht zu 100 Prozent, weil es eine Fraktion gibt, die sich dazu nicht äußern will und es erst einmal mitnimmt. Wir als Verwaltung versuchen transparent zu sein. Ob es fruchtbar ist, kann ich nicht sagen.

Gerade beim geplanten Turnhallenbau an der Arco-Schule soll es mit der Transparenz nicht funktioniert haben … .

Den Vorwurf kenne ich. Aber ich kann nicht mehr machen, als neben der Schulleiterin auch die Vorsitzende des Bildungsausschusses und den Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung einzuladen. Damit sind zwei Drittel der SVV abgedeckt. Ich habe manchmal den Eindruck, dass gute Ideen verhindert werden sollen, damit Herr Meger nicht in so gutem Licht steht.

Bei den Mitarbeitern im Rathaus soll es eine hohe Fluktuation geben, was an einem nicht so guten Arbeitsklima liegen soll, so Kritiker. Was sagen Sie dazu?

Die Mitarbeiter haben mir den Einstieg leicht gemacht. Man darf nicht vergessen, dass das Rathaus Jahrzehnte von der SPD geprägt war. Und jetzt kommt jemand, der nicht aus der Verwaltung ist, andere Dinge im Kopf hat und der ungeduldig ist. Dass es dann auch mal knirscht im Gebälk, das ist menschlich. So kommt es auch zu Personalwechseln und zum Anschein, dass Leute rausgemobbt werden. Doch es ist auch dem Zeitgeist geschuldet, dass man heutzutage nicht mehr 40 Jahre bei einem Arbeitgeber tätig ist. Ich achte auf eine gute Mischung von neuen Mitarbeitern und „alten Hasen“, denn auf ihren Erfahrungsschatz kann man nicht so einfach verzichten.

Also das Arbeitsklima stimmt?

Ich gebe mir große Mühe, ein gutes Arbeitsklima zu schaffen. Aber ich bin kein Freund davon, bestimmte Dinge in mich reinzufressen, sondern spreche sie direkt an. Das gehört auch dazu.

Was ist Ihr Fazit nach vier Jahren?

Ich bin durchaus zufrieden mit der Halbzeitbilanz. Neben den bereits genannten Punkten konnten wir gleich zu Beginn eine sozialgerechte Kita-Satzung umsetzen, waren die ersten im Landkreis. Und ich konnte zu 90 Prozent mein Versprechen, die Steuern nicht zu erhöhen, einhalten. Ausnahme war die Hundesteuer, aber da haben wir die Sätze in den Ortsteilen und in der Kernstadt angepasst, um auch hier das Gleichgewicht herzustellen. Auf der Prioritätenliste steht weiterhin, die Stadt Nauen als Gewerbestandort attraktiver zu gestalten. Die Stelle des Wirtschaftsförderers ist bereits ausgeschrieben. Ich freue mich auch, dass der Frischemarkt ins Leben gerufen werden konnte – zwar nicht schon 2018, aber dann im Frühjahr 2019. Die lobenden Worte sowohl seitens der Händler als auch der Besucher und Kunden stimmen mich zufrieden und motivieren. Stand heute würde ich in vier Jahren wieder bei der Bürgermeisterwahl antreten.

Von Andreas Kaatz