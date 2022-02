Nauen

Kritik hinsichtlich der laufenden Änderung des Nauener Flächennutzungsplanes äußert die Fraktion SPD/Linke/Grüne/Bunte Liste in der Nauener Stadtverordnetenversammlung. Dabei geht es um den nötigen Grünausgleich in Folge der geplanten Versiegelung durch neue Bauflächen.

In einer Pressemitteilung heißt es: „Bereits Anfang letzten Jahres hatte der Landkreis in einer Stellungnahme darauf hingewiesen, dass große Teile der vorgesehenen Ausgleichs- und Ersatzflächen nicht mehr zur Verfügung stehen, weil sie bereits für entsprechende Maßnahmen genutzt worden sind, beziehungsweise falsch dargestellt werden. Diese offenkundigen und leicht überprüfbaren Planungsfehler wurden nicht korrigiert. Der überwiegende Teil der verbleibenden Flächen wird im Regionalplan 3.0 als Vorrangfläche für die Landwirtschaft geführt, ausdrücklich mit dem Ziel, eine Umwandlung in Ausgleichsflächen zu verhindern.“

Tragfähiges Ausgleichskonzept wird gefordert

Zum Ausgleich der Versiegelung seien gemäß dem Planentwurf 78 Hektar nötig. Als Ersatz für die Zerstörung von Lebensräumen geschützter Arten, wie zum Beispiel der Schleiereule, wurden 41 Hektar errechnet, heißt es weiter.

Mit der Aussage der Verwaltung, „dass bereits heute der Flächenverbrauch in Nauen durch Maßnahmen in anderen Teilen Brandenburgs kompensiert wird“, will sich die Fraktion nicht zufrieden geben. Sie sei für sinnvolles und verträgliches Wachstum und für einen dementsprechenden Flächennutzungsplan für die Kernstadt.

„Aber wir erwarten, dass vor der Beschlussfassung ein tragfähiges Ausgleichskonzept erstellt wird“, heißt es wörtlich in der Erklärung. „Ferner fordern wir, dass zum Ausgleich der geplanten großflächigen Versiegelung ausreichend Flächen durch die Stadt gesichert werden, welche konzeptionell unterlegt die Vernetzung bestehender Biotope stärkt und die Landschaft im Sinne ihres Naherholungswertes für den Menschen aufwertet.“

„Größter geplanter Eingriff in die Umwelt“

Der Fraktionsgeschäftsführer Raimond Heydt (Piraten) meint: „Naturschutz spielt in Nauen kaum eine Rolle. Es gilt: Hauptsache Bauen. Der vorliegende Beschlussvorschlag zum FNP-Kernstadt ist der größte geplante Eingriff in die Umwelt und Natur in der Geschichte von Nauen.“

„ Dass der Bürgermeister meint, dies machen zu können, ohne sich vorher zu überlegen, wie der Verlust von Lebensräumen so vieler seltener und geschützter Tiere und Pflanzen kompensiert werden kann, erschüttert mich.“

Von Andreas Kaatz