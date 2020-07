Nauen

In der Klinik Nauen können sich Besucher, Patienten und Mitarbeiter über ein neues Serviceangebot freuen: Die Cafeteria „ Havelland“ hat im Foyer eröffnet.

Die Gesundheitsservicegesellschaft der Havelland Kliniken Unternehmensgruppe bietet dort nun von montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen nachmittags eine Auswahl an Snacks, kleinen Speisen und Getränken an.

Von MAZ Havelland