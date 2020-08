Nauen

Ein Corona-Fall ist am Leonardo-Da-Vinci-Campus in Nauen aufgetreten. Bekannt wurde dies der Schule am Samstag, 15. August. Wie Geschäftsführerin Irene Petrovic-Wettstädt auf MAZ-Nachfrage bestätigte, handelt es sich um eine Schülerin aus der 12. Klasse des Gymnasiums, die positiv getestet wurde.

„Daraufhin wurden gemeinsam mit dem Gesundheitsamt alle Direktkontakte zusammengestellt. Das Gesundheitsamt hat daraufhin insgesamt 23 Schüler in Quarantäne geschickt“, sagt Irene Petrovic-Wettstädt. Alle Kollegen seien bereits am Wochenende sowie Eltern und Schüler am Montag über den aufgetretenen Corona-Fall informiert worden.

Regeln werden umgesetzt

Wie sie weiter mitteilte, bestehen am Campus alle geforderten Umgangsregeln, wozu unter anderem gehören: Abstandsgebot zwischen den Erwachsenen, Maskenpflicht in allen nicht-pädagogischen Räumen und in der Mensa, Einbahnstraßenregelungen auf Treppen, Belehrungen aller Schüler zu den Umgangsregeln, gruppenbezogener Unterricht und gruppenbezogenes Spiel nach Möglichkeit.

Darüber hinaus seien die Eltern darüber belehrt worden, ihre Kinder bei coronaähnlichen Symptomen zu Hause zu lassen und diese abklären zu lassen.

Mehrfache Reinigung

Zudem existiere am Campus ein Reinigungskonzept, das unter anderem die mehrfache tägliche Reinigung von Toiletten, Klinken oder Handläufen vorsieht und umsetzt, und außerdem erfolge die Essenausgabe einzeln. „Der Coronafall wird nun zum Anlass genommen, erneut über die Umgangsregeln zu belehren und insbesondere das Risiko bei Feiern zu benennen“, sagt die Campus-Geschäftsführerin.

„Ansonsten bemühen wir uns, unserer Hauptaufgabe gerecht zu werden: Kinder und Jugendliche entsprechend der curricularen Vorgaben zu bilden und zu erziehen.“

Für 14 Tage in Quarantäne

Andere Schulen, Horte oder Kitas sind derzeit im Landkreis nicht betroffen, teilt Kreissprecher Norman Giese mit. „Der Fall am Da-Vinci-Campus wurde am Freitag als Verdacht abgestrichen, das Ergebnis kam am Samstag. Die Schule wurde unmittelbar informiert und es wurde die Lage ermittelt. Es zeigte sich, dass sich das Geschehen auf einen Teil einer Jahrgangsstufe begrenzen ließ. Alle Kontaktpersonen der Kategorie I wurden unter Quarantäne gestellt. Diese gilt für 14 Tage. Lehrer waren nicht betroffen.“

