Nauen

Die Termine werden exakt vergeben, die Abläufe sind klar festgelegt: In Nauen lassen sich derzeit zahlreiche Menschen auf Corona testen. Gegenüber vom Krankenhaus, dort wo einst eine Apotheke Hustensaft und Kopfschmerztabletten verkaufte, ist ein Abstrich-Point entstanden. Eine ältere Frau, dick eingemummelt in ihre Winterjacke, wartet geduldig auf das okay zum Eintreten. Einen Eingang gibt es für Patienten, die vom Hausarzt überwiesen wurden. Eine andere Tür führt zum Testraum für Mitarbeiter der Havelland Kliniken.

An diesem Freitag ist es regnerisch. Es ist kurz vor 10 Uhr. Und es herrscht wenig Betrieb vor dem Haus. Parkplätze stehen zur Verfügung. Es scheint alles gut organisiert zu sein. Drinnen telefoniert eine Frau. Sie steht vor einem Tisch, auf dem einige Stäbchen liegen. Das ist zu erkennen. Dann geht es los. Die ältere Frau hat scheinbar nur eine Frage und ist schnell fertig.

Anzeige

30 Patienten pro Tag

Seit März dieses Jahres gibt es einen Abstrich-Point in Nauen. „Gegenwärtig werden pro Tag etwa 30 Patientinnen und Patienten getestet, Tendenz steigend“, sagt auf Anfrage Babette Dietrich, Sprecherin der Havelland Kliniken Unternehmensgruppe. Auf die Menschen wartet dann die übliche fünfminütige Abstrichprozedur. Anschließend erhält der Getestete eine Info, wie lange er aktuell auf sein Testergebnis warten muss – abhängig von der Auslastung der Labore.

Das Testzentrum in Nauen Quelle: Sebastian Morgner

Wie viele Patienten in Zukunft pro Tag getestet werden, hänge laut Sprecherin letztlich auch von der Teststrategie ab und somit könne sich die Zahl auch wieder ändern. Wobei der Abstrichpoint derzeit nur zwei Tage in der Woche geöffnet ist.

Terminvergabe innerhalb einer Woche

Wer auf Corona getestet wird, das bestimmt der Hausarzt, der eine entsprechende Überweisung ausstellt. Er meldet die Patienten im Testzentrum an und die Koordinationsstelle vergibt dann einen Termin. „Im Moment erfolgt die Terminvergabe innerhalb einer Woche“, sagt Babette Dietrich.

Entsprechend der Vorgabe der Kassenärztlichen Vereinigung müssten immer mehrere Patienten für eine Sprechstunde gebündelt werden. In der Anfangszeit der Corona-Pandemie mussten vereinzelt auch Patienten weggeschickt werden. Die waren nämlich in Eigeninitiative – ohne Termin – an der Abstrichstelle erschienen und wollten sich testen lassen. So etwas komme aber mittlerweile nicht mehr vor.

Weiterer Abstrich-Point wird geprüft

Über Dienstpläne werden die Ärzte für die Sprechstunden eingeteilt. Ursprünglich waren mehrere Praxen dort im Einsatz, mittlerweile sind es ein niedergelassener Arzt sowie eine Praxis des Medizinischen Dienstleistungszentrums (MDZ), eine Tochter der Havelland Kliniken Unternehmensgruppe. In der Anfangszeit der Pandemie wurde auch in Rathenow eine Abstrichstelle eingerichtet. Momentan gibt es dort aber kein Testzentrum mehr. Allerdings wird derzeit aufgrund der Entwicklung der Fallzahlen die Eröffnung eines solchen geprüft.

Die steigende Zahl der Corona-Infizierten macht sich auch in den Havelland Kliniken bemerkbar. Babette Dietrich sagte am Donnerstag, dass es derzeit zehn mit dem Corona-Virus infizierte Menschen gibt, die klinisch behandelt werden müssen. Ende vergangener Woche war es noch sieben. Momentan gibt es zudem einen Verdachtsfall.

Gut aufgehoben

Ein junger Mann ist der nächste, der seinen Corona-Test machen lässt. Freiwillig. Doch sicher ist sicher. Er darf eintreten. Mit Abstand zur Ärztin werden die Daten abgefragt und die Überweisung abgegeben. Dann geht es schnell. „Wenn sie einen Würgereiz verspüren, atmen Sie durch die Nase“, sagt die nette Ärztin mit ruhiger Stimme. Man fühlt sich gut aufgehoben.

Zeit zum Nachdenken bleibt nicht. Schon steckt das Stäbchen im Rachen. Bevor es unangenehm wird, ist das Prozedere auch schon wieder vorbei. Wattestäbchen ins Röhrchen und auf Wiedersehen. „Wenn das Ergebnis positiv ist, rufen wir Sie am Montag an. Wenn nicht, können Sie vorsichtshalber ab 14 Uhr beim Hausarzt anrufen“, sagt die Frau. Der Test war negativ. Kein Corona. Vor der Tür ist es voller geworden. Mitarbeiter der Klinik wollen sich testen lassen. Stäbchen rein und fertig.

Von Sebastian Morgner undAndreas Kaatz