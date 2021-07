Nauen

Für zahlreiche Schüler an der Gesamtschule des Leonardo-da-Vinci-Campus Nauen endete in diesem Jahr die Schulzeit. Die meisten von ihnen werden nach den Ferien ein Studium aufnehmen oder eine Ausbildung in Angriff nehmen. An der Gesamtschule konnten jetzt Schüler zweier 10. Klassen ihre Zeugnisse in Empfang nehmen sowie die Schüler der 13. Klasse, die ihr Abitur abgelegt haben.

Das sind die diesjährigen Abiturientinnen und Abiturienten der Klasse 13.1:

Florian Britner,

Jonas Caspary,

Charlotte Dansberg,

Melina Diepold,

Tim Eilingsfeld,

Coralie Grafunder,

Tom Gutschmidt,

Maximilian Clemens Hagemann,

Malte Henrik Hausherr,

Linda Emily Hennig,

Frances Magdalena Jackie Dakota Sarah Joyce Hunt,

Jurek Simon Kramps,

Maria Theresa Krebs,

Antonia Luise Krischel,

Josefine Leisinger,

Anastasia Melissa Lenz,

Kim Mary Maguhn,

Matilda Ritter,

Konstantin Stephan Andreas Schaade,

Jan Schönfelder,

Sebastian Hendrik Strauch,

Luca Veltjens,

Marie Luisa Wardyn,

Liza-Charlotte Lilian Westburg

und Anton Filip Willer.

Klassenleiterin ist Antje Berger.

Die Klasse 10.1 der Gesamtschule. Quelle: privat

Das sind die Schüler der Klasse 10.1:

Lewis Andrassy,

Moritz Johannes Bremer,

Paul Liam Carus,

Fabio Eick,

Nina Gerischer,

Lilly Grasse,

Moritz Hain,

Dominik Marcel Köhler,

Marek Lennardt Köhler,

Hagen Krentz,

Jonas Künkel,

Marek Arnell Labuske,

Luca Lamatsch,

Caren Meyer,

Tobias Oppe,

Jonas Pehlke,

Emily Ring,

Mwaye Soppo,

Michelle Tyc,

Finn Veltjens,

Ben Wardelmann,

Lia Shereen Wenzlaff,

Chiara Diana Zick

und Cayla Zinke.

Klassenleiter ist Tim Ackermann, Stellvertreterin ist Anica Petrovic-Wriedt.

Die Klasse 10.2 der Gesamtschule. Quelle: privat

Das sind die Schüler der Klasse 10.2:

Lisa-Marie Bielke,

Rosalie Datz,

Marlon Dessau,

Lilly Donth,

Pavel Elia Ebeling,

Vincent Ebeling,

Elias Ivo Gentz,

Sophia Hänig de Lemos,

Janek Hausdorf,

Jan Philipp Hiemstra,

Fabienne Hoffmann,

Jennyfer Jähn,

Felix Krause,

Elisa Kuck,

Philipp Kurth,

Carlos Macia Cros,

Nele Steffi Müller,

Ludwig Emil Nölte,

Svenja Pasch,

Angelina Ruschke,

Lea Schreiber,

Joey André Sterzenbach,

Aliya Joan Utke

und Jonas Wicke.

Klassenleiterin ist Juliane Paul, Stellvertreterin ist Sara Roveda.

Von Andreas Kaatz