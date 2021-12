Nauen: Das war das Jahr 2021 in den Ortsteilen

Nauen

Alte Straßen und alte Kirchen, neue Stimmen und neue Matschstrecke, wieder Feldhasen und wieder Buslinien – in den Dörfern rund um Nauen tat sich in diesem Jahr viel. die MAZ erinnert an die Schlagzeilen des Jahres.

Januar: In einer unangekündigten, gut fünfstündigen Aktion unter Polizeischutz hat das Veterinäramt des Landkreises Havelland den Zoo Nauen im Norden der Stadt geschlossen und die rund 60 verbliebenen Tiere abtransportiert. Die Behörde wirft dem Besitzer vor, die Tiere nicht mehr richtig gehalten zu haben.

Februar: Mit einem Eilantrag hat der Nabu das Fällen alter Eichen entlang der B 273 zwischen Nauen und Börnicke, die wegen des geplanten Ausbaus der Straße abgesägt wurden, gestoppt. Der Landesbetrieb Straßenwesen verzichtete darauf, die restlichen 17 von insgesamt 102 Bäumen zu fällen.

März: Im Rahmen einer Baumpflanzaktion, die der Ortsbeirat initiiert hatte, werden in Börnicke Obstbäume gepflanzt. Sie sollen mit ihren Blüten den Insekten eine Nahrungsgrundlage bieten.

April: Gute Nachrichten zu Ostern: Im Rahmen des Franz-Projektes wurden in Ribbeck wieder Feldhasen gezählt. Deren Anzahl wächst.

Mai:An der Gedenkstelle des einstigen Konzentrationslagers Börnicke wird an die rund 500 Inhaftierten erinnert. +++Nach ihrer Fertigstellung können zwei geförderte Projekte in Ribbeck übergeben werden. Dazu gehören die Neugestaltung des Parks und die Gestaltung der Fassade am Feuerwehrdepot. +++Ein Storch wandert durch Ribbeck und klopft mit seinem Schnabel gegen die Scheiben der Terrassentüren.

Juni: Der Startschuss für eine Tourismuslinie wird am Schloss Ribbeck gegeben. Indem die Havelbus-Strecken 680, 684, 687 und 661 miteinander verknüpft werden, sollen Touristen die Möglichkeit erhalten, ohne Auto Ausflugsziele im Havelland zu erkunden.

Juli: Die Bürgerinitiative „Nauener Platte Windradfrei“ hat sich in Schwanebeck gegründet. Die 22 Mitglieder wollen erst einmal das Repowering verhindern. +++Für das geplante Seniorenhaus in Lietzow wird ein kleines Richtfest gefeiert. In der geplanten Wohngemeinschaft im Haus entstehen neun Plätze und im „Wohnen mit Service“ weitere sieben bis zwölf.

August:Der Ortsvorsteher von Kienberg Alexander Schmunk ist verstorben. Der Kommunalpolitiker hinterlässt eine große Lücke. Jahrzehntelang hat er sich für das Dorf eingesetzt. +++Die Bahnstraße in Niebede wird nach einer Erneuerungskur wieder für den Verkehr freigegeben.

September: Die Kinder in der Berger Kita „Zur alten Schäferei“ haben eine Wasserbaustelle bekommen.

Oktober: In Quermathen werden drei von sechs verlandeten Pfuhlen renaturiert und dazu ausgebaggert. Später sollen sie sich mit Regenwasser füllen, wovon unter anderem Kröten profitieren werden.

November: Die 75 Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte „Sonnenschein“ in Groß Behnitz freuen sich über ihre neue Matschstrecke.

Dezember:Zum Abschluss der Sanierung des Berger Kirchturms erhält dieser wieder seine Bekrönung. +++Die Bauarbeiten für die seit langem geforderte Fußgängerampel an der B 5 in Berge haben begonnen.

