Es fängt oft mit kleinen Dingen an. Ständig werden Verabredungen vergessen, oder es wird kurz hintereinander immer das Gleiche gefragt, obwohl die Antwort schon beim ersten Mal gegeben wurde. Sachen werden permanent verlegt. Wutausbrüche sind an der Tagesordnung. Der liebe Angehörige – ob beispielsweise Vater oder Mutter – erfährt eine Veränderung. Anzeichen dafür, dass derjenige an Demenz erkrankt sein könnte. Dann ist es für die Angehörigen wichtig, sich Hilfe zu holen, den Verdacht abzuklären.

Viele Veranstaltungen nur mit Anmeldung

Eine erste Anlaufstelle dafür ist unter anderem die Beratungsstelle für Demenz im Familien- und Generationenzentrum in Nauen. Martina Lüttjohann steht dort als Ansprechpartnerin zur Verfügung, hilft und vermittelt Kontakte. Sie organisiert jedes Jahr gemeinsam mit Mitstreitern die Demenzwoche in Nauen anlässlich des Weltalzheimertages am 21. September. In Nauen wird es vom 17. bis 24. September mehrere Veranstaltungen geben.

Die Veranstaltungen in Nauen 17. September, 8-14 Uhr : Infostand zum Thema Demenz am Rathausplatz an der Platane. 14 Uhr: Kaffeerunde mit Informationen zu Einsatzmöglichkeiten von Hilfsmitteln in der Häuslichkeit in der Volkssolidarität, Ketziner Straße 20, Kosten: 2 Euro pro Person, für max. 20 Personen, Info unter 03321/45 39 97. 18. September, 9.30 bis 11.30 Uhr: Sportfest im Garten des ASB-Seniorenzentrums Nauen. Leichte Wettbewerbe mit „Sportgeräten“, Jüdenstraße 8-10, Anmeldung bei Stephanie Klaus, 03321/7 44 18 00, 14-16 Uhr: Erzähltisch „Wir müssen reden!“ Ehrenamtlich Tätige sind „Elfen, die helfen“, im FGZ, Ketziner Straße 1, im Saal 2. Etage, max. für 10 Personen, Anmeldung bei Martina Lüttjohann, 03321/7 47 76 67 21. September, 10 Uhr: Besuch auf der Alpakafarm in Börnicke, Landweg 28, finanzielle Futterspende erwünscht, Anmeldung bei Martina Lüttjohann, 03321/ 74 77 66 7, 15-16.30 Uhr: Vorsorgevollmacht und Betreuungsrecht – Vortrag von Anett Saxe vom Betreuungsverein Lebenshilfe Brandenburg, im Ausbildungszentrum Gesundheit und Pflege Havelland GmbH, Dreifelderweg 19, Schulaula im Erdgeschoss, (hinter dem Seniorenpflegezentrum Nauen) Für max. 15 Personen. Anmeldung bei Martina Lüttjohann, 03321/7 47 76 67. 22. September, 14 Uhr: Kinofilm „Leuchten der Erinnerung“ im Richarthof, Gartenstraße 27 , für max. 12 Personen, Anmeldung bei Frau Geisler, 03321/ 7 46 91 07 23. September, 15-16 Uhr: „Tanzen im Sitzen“ mit Maike Biesgen, Bundesverband Seniorentanz, im FGZ, Ketziner Straße 1, Saal 2. Etage, Für max. 10 Personen. Ameldung bei Martina Lüttjohann, 03321/7 47 76 67. 24. September, 14-16 Uhr: Gesprächsrunde zu Selbsthilfegruppen – Angehörige von Menschen mit Demenz und eine angehende Altenpflegerin tauschen sich aus, im FGZ, Ketziner Straße 1 , Saal 2. Etage, für max. 10 Personen, Anmeldung bei Martina Lüttjohann, 03321/7 47 76 67

Das Motto lautet diesmal: „ Demenz – wir müssen reden!“ Martina Lüttjohann ist es wichtig, dass es die Woche auch in Corona-Zeiten gibt. „Wir wollen das Thema Demenz allgemein bekannter machen“, sagt sie. Denn zwar ist es grundsätzlich aus der Tabu-Ecke heraus. „Aber nicht in jeder Familie ist schon angekommen, dass man darüber reden muss“, sagt Martina Lüttjohann. Denn viele Menschen scheuen sich zu sagen, dass sie selbst oder ein naher Angehöriger an Demenz erkrankt sind. Die Angst vor Ausgrenzung ist groß.

Dabei kann auch ein erklärendes Wort gegenüber dem Nachbarn hilfreich sein, der sich möglicherweise wundert, dass der Menschen nebenan, den er seit Jahren kennt, plötzlich sehr laut ist, nicht mehr grüßt. Dabei hat dies ein bestimmten Grund, für den der Betroffene nichts kann. „Wenn der Nachbar das weiß, vielleicht bietet er auch mal von aus Hilfe an“, sagt Lüttjohann.

Kleinerer Personenkreis

Damit mehr Verständnis für diese Menschen und ihre Krankheit entwickelt wird, dazu soll auch die Nauener Demenzwoche wieder beitragen. Allerdings wird es in diesem Jahr unter Corona-Bedingungen ein wenig anders ablaufen. „Es wird in einem kleineren Kreis von Menschen als in den Jahren zuvor geschehen“, sagt die Beraterin. Sie musste in den vergangenen Monaten seit Beginn der Pandemie auch erfahren, dass die Zeit für die Demenzkranken und ihre Angehörigen alles andere als einfach war. „Die ersten zwei, drei Wochen war es für viele ganz okay ohne Termin, denn unter anderem hatten die Tagespflegeeinrichtungen geschlossen. Aber dann war irgendwann die Luft raus. Wenn Angebote über lange Zeit ausgefallen sind, dann kamen die Familien an ihre Grenzen“, sagt Martina Lüttjohann.

Schwieriger Neuanfang im Frühsommer

Denn nicht nur die Tagespflege war geschlossen, auch die Gespräche mit den Ehrenamtlichen gab es nicht. „Mit Beginn der Corona-Zeit war es nicht möglich, Hausbesuche zu machen, auch zum Schutz der ehrenamtlichen Mitarbeiter“, sagt sie. Erst im Frühsommer ging es wieder los, gab es Spaziergänge, Spiele Unterhaltungen. „Und wenn Angebote wie die Tagespflege nach langer Zeit begannen, dann war es für so Manchen ein Neuanfang. Er musste wieder überzeugt werden, dorthin zu gehen.“

Aber auch die Notwendigkeit, Abstand zu halten und eine Maske zu tragen, führte immer wieder zu Missverständnissen. Viele Bewohner in Heimen verstanden auch nicht, warum der Sohn oder die Tochter nicht zu Besuch kamen oder ein Treffen nur über den Gartenzaun möglich war, erfuhr die Demenzberaterin, die in den schwierigen Zeiten über Telefon erreichbar war. Persönliche Beratungen gab es unter freiem Himmel.

