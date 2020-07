Nauen

Die Kinder waren während der beiden Bauwochen in diesem Jahr kaum zu bremsen. Darüber freut sich insbesondere Nauens Jugendkoordinatorin Rosita Lipinsky. Die Stadt Nauen fördert nämlich das Projekt der Caritas, die Betreiberin der Kinderstadt ist. „Seit 2018 gibt es die Kinderstadt der Caritas und damit ein tolles Ferienprogramm für Kinder, die nicht verreisen. Das ist gerade in dieser Zeit ein wichtiges Angebot für die Kinder.“

„Wir waren sofort ausgebucht. Die Nachfrage bei Kindern und Eltern war wirklich sehr groß“, sagt Schulsozialarbeiterin Laura Dessel von der Caritas. „Für die Herbstferien haben wir hoffentlich mehr Vorbereitungszeit, damit wir dann auch mehr Kinder erwarten können. Aber wir sind jetzt froh, während der Corona-Lage überhaupt etwas in der Kinderstadt anbieten zu können.“

Anzeige

Nur zehn Kinder zugelassen

Die Pandemie drückte auch der Kinderstadt in Nauen den Stempel auf. Die Corona-Schutzverordnung verlangte, dass sich nur jeweils zehn Kinder pro Bauwoche auf dem Gelände der Kinderstadt aufhalten durften. „Das Abschlussfest musste daher ebenfalls ausfallen. Die Eltern konnten sich aber trotzdem anschauen, was ihre Kinder so alles auf die Beine gestellt haben.“

Weitere MAZ+ Artikel

Für die Zeit nach Corona-Lage freue man sich über ehrenamtliche Helfer und auch Sponsoren, „die uns unterstützen, denn der Aufwand ist nicht unerheblich. So muss das Grundstück regelmäßig gemäht werden – das kostet“, berichtet sie. „Daher würden wir uns aktuell über einen gespendeten Benzinrasenmäher riesig freuen“, sagt Dessel.

Als dauerhaftes Gesamtprojekt geplant

Wie geht es weiter? „Ziel ist es, aus der Kinderstadt ein dauerhaftes Gesamtprojekt zu machen“, sagt sie und wünscht sich eine Beteiligung etwa von Kitas, Schulen oder Vereinen. „Dann kann man auch vieles mehr anbieten. Ideen gibt es seitens der Kinder wie auch von den Erwachsenen.“

Miriam Scheibler und Marie Albrecht, beide Schulsozialarbeiterinnen in Nauen, trifft man ebenfalls in der Kinderstadt. Miriam Schreiber hatte die Idee, auch einen Trödelmarkt auf dem Gelände zu veranstalten: „Dort könnten vor allem Sachen für Babys, Kinder- und Jugendliche angeboten werden. Auch sollte in der Kinderstadt die Möglichkeit geschaffen werden, Kindergeburtstage feiern zu können. So gibt es noch viele weitere Ideen.

Kontaktadresse: L. Dessel@caritas-brandenburg.de

Von MAZ