Nauen: Diebe klauen Werkzeug aus Transportern

Nauen

Diverse Werkzeuge erbeuteten unbekannte Diebe bei zwei Einbrüchen in Firmenwagen in der Nacht zum Freitag (27. November). In beiden Fällen hatten die Fahrer ihre Autos am Vorabend im Stadtgebiet von Nauen ordnungsgemäß verschlossen abgestellt und am Morgen aufgebrochen vorgefunden. Jeweils durch das gewaltsame Öffnen einer Tür waren Einbrecher in ein auf einem Parkplatz in der Ketziner Straße und ein in der Schützenstraße geparktes Fahrzeug gelangt. Die Höhe der angerichteten Schäden konnte nach dem ersten Überblick noch nicht beziffert werden. Polizisten suchten an den Tatorten nach Spuren und nahmen Strafanzeigen auf. Weitere Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei.

Von MAZonline