Ein Tag der offenen Tür in Corona-Zeiten – geht das überhaupt? Natürlich, digital. Am Samstag öffnete der Leonardo-da-Vinci-Campus in Nauen interessierten Eltern und Schülern seine digitalen Türen. Ein virtueller Campusrundgang, die Konzepte-Präsentation der einzelnen Institutionen und eine anschließende Fragerunde im Chat gaben den Eltern einen umfassenden Einblick.

„Auch wenn wir natürlich lieber live und in Farbe agieren, konnten wir viele Interessierte erreichen, Fragen beantworten und damit die wichtige Beratung zur Schullaufbahn begleiten“, so Irene Petrovic-Wettstädt, Geschäftsführende Gesellschafterin des Leonardo-da-Vinci-Campus.

Es waren zwei intensive Vorbereitungswochen, berichtet das Campus-Team. Das Format war für alle neu und so musste viel ausprobiert und geprobt werden. Plötzlich hieß es „die Kamera läuft“. Das ist natürlich etwas anderes, als vor Eltern zu stehen.

Wie der Campus auf einen Lockdown vorbeireitet ist

An den fünf Informationsveranstaltungen nahmen knapp 260 Familien teil. Die Technik funktioniert fast reibungslos und dort, wo es nicht ganz so lief, hatten die Zuschauer volles Verständnis. „Das Feedback am Ende der Live-Chats war so positiv, dass wir mit diesem Format weiter arbeiten werden.“, sagt die Geschäftsführerin. „Aber natürlich ersetzt dies nicht das richtige Kennenlernen. Wir hoffen, dass wir am 16. Januar 2021 die interessierten Eltern und Kinder auf dem Campus persönlich zu einem Tag der offenen Tür begrüßen können.“

Die Frage, die Eltern in allen fünf Chats beschäftigte, war, wie der Campus auf einen möglichen Lockdown vorbereitet sei. Die Schulleiter erläuterten die komplette digitale Ausrüstung in allen Schulen, das Arbeiten mit Teams und dem Bereitstellen von Endgeräten für alle Schüler. Darüber hinaus gibt es Konzepte zum Hybridunterricht und Distance Learning, die mit den Schülern schon getestet wurden.

Wie Schüler den bilingualen Unterricht besuchen können

Um 9 Uhr starteten Kita und Gymnasium in den Tag der offenen Tür. Die Kita präsentierte ihr Konzept zur pädagogischen Arbeit und bot ihre Hausführung digital in einen Filmbeitrag an. Im Chat wurden einzelne Fragen zur Platzvergabe, Eingewöhnung, Ernährungsweise und individuellen Förderung der Kinder beantwortet.

Im Chat des Gymnasiums ging es vor allem um Fragen der Profilierung am Gymnasium: Wie kann mein Kind den bilingualen Unterricht besuchen und welche Vorteile bringt es, einen zweiten internationalen Schulabschluss zu haben. Ein zweiter Schwerpunkt der Fragen beschäftigte sich mit dem Ganztagsunterricht: Welche Zusatz-Angebote gibt es. Kann man Arabisch und Chinesisch immer belegen und warum gibt es keinen Unterrichtsausfall?

Berufsorientierung gehört zum Schulkonzept

Grundschule und Hort hielten ihre Infoveranstaltung gemeinsam ab. Hier war es den Eltern wichtig, Informationen zum Ganztagsangebot zu bekommen, wie das Thema „gesunde Ernährung“ gemeinsam umgesetzt wird und wie das Anmeldeverfahren aussieht.

In der Gesamtschule wurde die Sport- und Kreativitätsausrichtung vorgestellt sowie das digitale Lernen seit 2016. Die Eltern erhielten Einblick in das offene Unterrichtskonzept und die umfangreiche Berufsorientierung. Fragen konzentrierten sich auf benötigte Betriebssysteme der Endgeräte, Erreichbarkeit des Campus vom Bahnhof Nauen, die Sprachenangebote mit möglichen Auslandsaufenthalten und Sprachfahrten sowie die angebotenen Schwerpunktsportarten.

Neues Sportinternat geht an den Start

Ganz neu auf dem Campus ist das Sportinternat. Ab Dezember 2020 gibt es dort acht Plätze für Schüler im Bereich Leichtathletik/Mehrkampf. Ab Frühjahr 2021 sollen die Plätze auf 20 aufgestockt werden. Hier war es den Eltern wichtig zu erfahren, wie die Verzahnung von Leistungstraining, Schullaufbahn und Wohnen im Internat aussieht.

„Das Beste an der aktuellen Situation ist die schnelle Entwicklung digitaler Angebote in der Kinderbetreuung sowie Beschulung von Kindern und Jugendlichen. Diesen Weg werden wir nach Corona weiter fortsetzen“, sagt Geschäftsführerin Irene Petrovic-Wettstädt.

