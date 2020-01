Neubau einer Schule ist umstritten

Nauen

Wie soll es weitergehen mit der Arbeitsgruppe Schulentwicklung? Das war unter anderem Thema im jüngsten Bildungsausschuss der Stadt Nauen. Ziel der AG ist es, Wege aufzeigen, wie man angesichts des starken Zuzuges nach Nauen künftig ausreichend Schulplätze bereit stellen kann. Doch so richtig kam das Gremium, das im November das erste Mal tagte, bisher nicht in Gang – offenbar aus mehreren Gründen.

So bestehen Unstimmigkeiten über die Vorgehensweise. Gleich in der konstituierenden Sitzung gab es nämlich die Frage an alle Mitglieder, ob Nauen eine neue Schule braucht. Das wurde mehrheitlich bejaht.

„Falsches Signal“

„Es ging nur in eine Richtung, ein völlig falsches Signal“, kritisierte Ralph Bluhm (LWN) im Ausschuss. Er sprach von Panikmache, wünscht sich eine ergebnisoffene Diskussion. „Alternativen müssen mit auf den Tisch. Eine neue Schule sollte nur gebaut werden, wenn wir es nicht anders lösen können.“

Der Piraten-Politiker Raimond Heydt, der für die SPD jetzt mit im Bildungsausschuss sitzt, wunderte sich indes über die Reaktion: „Es ging nur um eine Sachverhaltsklärung. Die Frage diente der weiteren Planung.“ Und Oliver Kratzsch ( SPD) meinte: „Es wurde erst einmal nur abgefragt, ob aufgrund der derzeitigen Zahlenlage ein Neubau als notwendig erachtet wird.“

Neue Zahlen werden erwartet

Ebenso wie er kritisierte Heydt in Richtung Verwaltung, dass noch immer nicht die angeforderten Zahlen vorliegen. Es geht um die Baugebiete und die Zahl der Wohnungen beziehungsweise Häuser, die in naher Zukunft in Nauen fertiggestellt werden könnten. Daraus soll abgeleitet werden, wie viele Schüler in den nächsten Jahren zu erwarten sind.

„Wenn wir die Zahlen haben, können wir auch über Alternativen reden“, so Kratzsch. Und Heydt meinte: „Ich finde es schade, dass wir immer mehr Zeit verlieren. Unter vier Jahre ist es schwierig, eine neue Schule in Betrieb zu nehmen.“

Baugebiete werden betrachtet

Wie die für Bildung zuständige Sachgebietsleiterin Friederike Harnisch sagt, sollen jetzt die künftigen Baugebiete im Bereich Ketziner und Brandenburger Straße vom Bauamt genauer betrachtet und unter anderem die Anzahl der Wohnungen und Häuser erfasst werden. Das Ergebnis wird dann an das Büro Complan gehen, das bereits eine erste Fassung des Tagesbetreuungs- und Schulbedarfskonzeptes für Nauen vorgelegt hat. In dieses sollen die neuen Zahlen einfließen.

Heydt, der als Verfechter einer neuen Schule gilt, wies darauf hin, dass die Arco-Schule nicht die sei, die die Eltern wollten. Auch wenn dort jetzt mit den Bauvorhaben wie Hort und Multifunktionsgebäude Verbesserungen in Aussicht stehen. Robert Pritzkow (LWN) entgegnete jedoch, dass mit einer neuen Schule nicht automatisch alles besser wäre.

Zehn freie Räume

Für ein Stück mehr Sachlichkeit in der Diskussion plädierte Andreas Zahn von der Nauener Schulverwaltung. Im Zuge der Bauarbeiten würden an der Graf-Arco-Schule zehn freie Räume gewonnen, meinte er. Allein da könnte man 150 Kinder unterbringen.

Und was die Attraktivität angeht: „Eine Schule wird attraktiv mit dem Konzept, dem Lehrkörper und den räumlichen Möglichkeiten. Bei der Käthe-Kollwitz-Grundschule passt auch alles zusammen, obwohl sie klein ist. Das kann der Arco-Schule ähnlich gelingen.“

Haushalt wäre stark belastet

Zahn ist zudem kein Freund davon, gleich eine neue Schule zu fordern. „Wir würden den Stadthaushalt auf den Kopf stellen.“ Denn ein Schulneubau wird mit etwa 25 bis 30 Millionen Euro veranschlagt. Ein Haushaltssicherungskonzept könnte für Nauen drohen. Damit würde man sich die Möglichkeit nehmen zu gestalten.

Von Andreas Kaatz