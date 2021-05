Nauen

Nicht nur die Außenstellen des Standesamtes in Ribbeck und Groß Behnitz sind bei Brautpaaren beliebt, viele heiraten auch gern im Rathaus mitten in Nauen. Und dafür gibt es bald noch einen weiteren Grund. Denn nach der Trauungszeremonie können sich die frischgebackenen Eheleute in einer neuen Foto-Kulisse fürs Hochzeitsalbum verewigen lassen – am Schriftzug „Love“ aus Edelstahl. Installiert werden sollen die vier riesigen Buchstaben auf dem Rathausplatz.

„Der Grundgedanke stammt aus dem Bürgerbudget. Es ist ein Vorschlag von 2020“, sagt Jana Geisler vom Kulturbüro Nauen. Eine Einwohnerin hatte im vergangenen Jahr angeregt, eine solche Konstruktion in Nauen zu installieren. „Sie hatte etwas Ähnliches in Kanada gesehen, dort ist es ein echtes Foto-Highlight. Paare können daran Liebesschlösser anbringen“, sagt Jana Geisler.

Frei stehendes Kunstwerk

Das soll auch in Nauen möglich sein. Denn geeignete Brückengeländer – die in anderen Städten mit solcherart Schlössern behängt werden – gibt es dort bekanntlich nicht. Doch der Schriftzug wird nicht etwa eine bloße Kopie sein. Während die Konstruktion in Kanada an eine Wand montiert ist, wird sie in Nauen frei stehen.

„Wir fanden die Idee eines dreidimensionalen Schriftzuges schöner“, sagt Jana Geisler. Zudem eigne sich der Rathausplatz als Standort ganz besonders. „Wenn sich die Brautpaare davor fotografieren lassen, haben sie das Rathaus und die Standesamtsräume im Hintergrund.“

Beauftragt mit der Anfertigung der Buchstaben ist der Lietzower Metallkünstler Frantek P. Riedel. „Ich habe eine Form gefunden, dass es spielerisch wirkt und eine gewisse Lebendigkeit ausstrahlt. Schwunghaft, wie auch die Liebe sein sollte“, so Riedel.

Mit dem „L“ fing es an

Angefangen hat er in seiner Werkstatt mit dem Buchstaben „L“ – gefertigt aus Quadrat- und Rundstangen. Mehr als zwei Meter hoch und einen Meter tief wird die Installation am Ende werden. Platz genug, dass sich die Paare zur Foto-Session zumindest auf das „L“ setzen können. „Ich habe es deshalb auch extra verstärkt“, sagt er. Momentan ist er dabei, den Buchstaben „E“ zu gestalten, und auch das „O“ schreitet voran.

Ursprünglich war geplant, auf die vier Buchstaben noch den kleineren Schriftzug Havelland zu setzen und damit die Verbindung zur Heimatliebe herzustellen. Davon ist man aber letztlich wieder abgekommen. Das hat auch Vorteile, denn so sei der Künstler freier in seiner Gestaltung, wie Jana Geisler findet. „Die Buchstaben werden nicht starr in einer Reihe stehen, wie es sonst der Fall sein müsste, sondern sie werden etwas halbkreisförmig angeordnet.“ Auch Frantek P. Riedel kommt dies entgegen. „So kann man die Buchstaben in der Landschaft verteilen.“

Nauen international

Dass die Wahl auf das englische Wort „Love“ und nicht auf „Liebe“ fiel, hat seinen Grund, wie Jana Geisler erklärt: „Wir wollten es international halten. Denn nicht alle Brautleute, die sich in Nauen das Ja-Wort geben, sind Deutsche. Sie kommen aus vielen Ländern.“

Wie Jana Geisler zudem meint, werde die Installation ausreichend Raum für Interpretationen bieten. So erinnern die Querstreben, an denen die Liebesschlösser befestigt werden können, an Funkantennen – passend zur Geschichte Nauens als Funkstadt. „Und der Edelstahl ist langlebig wie die Liebe“, sagt sie schmunzelnd und freut sich schon auf die Fertigstellung.

Mitte/Ende Juli dieses Jahres soll die Installation nahe der Brandenburger Straße stehen. „Wir wollen es etwas feierlich einweihen, ganz coronakonform mit Abstand.“ Finanziert wird die Installation aus dem Bürgerbudget, wobei der Landkreis Havelland einen Zuschuss gibt.

Veranstaltungen fallen aus

Künstler Frantek P. Riedel freut sich über den Auftrag, der nicht sein erster in der Stadt ist. „Damit kann ich meinen I-Punkt in Nauen setzen“, sagt er. Und es sei für ihn eine gute Werbung. Denn wegen Corona müssen viele Veranstaltungen ausfallen, wie auch der „Tag des offenen Ateliers“, der am vergangenen Wochenende hätte stattfinden sollen und nun verschoben worden ist. Das bedauert er: „Solche Veranstaltungen lohnen sich für mich und man hat Kontakt zu den Menschen.“

Trotzdem bestehe auch jetzt die Möglichkeit, bei speziellen Wünschen einen Termin zu vereinbaren, so der Künstler, der auch durch seine außergewöhnlichen, beweglichen Möbel bekannt ist.

