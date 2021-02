Nauen

So mancher Neu-Nauener mag sich schon einmal gewundert haben, dass es quasi zweimal die Feldstraße in der Stadt gibt. Einmal zwischen Gartenstraße und der B 273 und dann wieder ab B 273 bis zur Karl-Thon-Straße. Tatsache allerdings ist, dass die Straße früher eine durchgehende Verbindung von der Altstadt bis zur Kita „Kinderland“ war – bis 1988.

Alles coronakonform

Dies und noch viel mehr können all jene erfahren, die sich mal die Ausstellung „Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Feldstraße sowie des Stadtteils Nauen Ost“ anschauen. Dazu ist kein Ticket nötig, Platz gibt es genug und alles ist coronakonform. Denn die Ausstellung befindet sich unter freiem Himmel.

Anzeige

Auf Schautafeln entlang der Feldstraße, teilweise in Verbindung mit originell gestalteten Skulpturen des Lietzower Künstlers Frantek P. Riedel, kann man sich informieren. So hatte die Feldstraße in früheren Zeiten eine größere Bedeutung als heute. Sie stellte die Verbindung zwischen der Altstadt und den Betrieben im Osten der Stadt dar. Viele gingen dort entlang zur Arbeit – zum Schlachthof, zur Agrotechnik oder zu den Landtechnischen Industrieanlagen (LIA).

Scharfrichterei ab 1732

Wer sich das heutige Bankgebäude am Lindenplatz mal genauer anschaut, der blickt auf die nach der Wende nachempfundene Fassade des früheren Scharfrichterhauses. Ein Stück Geschichte wurde auf diese Weise erhalten. Denn ab 1732 befand sich dort die Scharfrichterei. Vollstreckt wurde allerdings immer dort, wo die Straftat begangen worden war.

Und wer wissen will, wer sich hinter dem Namen Karl Bernau verbirgt, nach dem ein Ring an der Feldstraße benannt wurde, auch der wird fündig. Bernau war nämlich von 1949 bis 1951 Bürgermeister von Nauen und versuchte mit seiner Politik, den Nauenern die Nachkriegszeit erträglicher zu machen.

Durch Mikado umgesetzt

Doch die Schautafeln bieten noch viel mehr Informationen über die Feldstraße und den Stadtteil Nauen-Ost. Ein Besuch der Ausstellung, zu der viele Nauener ihren Beitrag geleistet haben – wie etwa die Heimatfreunde – und die durch den Mikado-Verein mit Geld aus dem Förderprogramm Soziale Stadt umgesetzt wurde, lohnt sich auf jeden Fall.

Von Andreas Kaatz